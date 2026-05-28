Os Camiños de San Rosendo e da Rainha Santa lideran a transición cara a un turismo máis sostible e inclusivo

A Deputación de Ourense presentou hoxe o proxecto europeo liderado polo Inorde para a dinamización turística sostible e inclusiva dos Camiños de San Rosendo e da Raínha Santa. No Centro de Interpretación AquisQuerquenis (Bande), o presidente do Inorde, Rosendo Fernández,inaugurou a xornada de lanzamento deste proxecto que conta cun financiamento de 650.634 euros para investir ao longo de tres anos ata finais de decembro de 2028.
Na súa intervención, Rosendo Fernández puxo en valor a importancia deste itinerario xacobeo e histórico singular, que segue os pasos da milenaria calzada romana Vía Nova e atravesa a riqueza ambiental da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
O obxectivo do proxecto “Camino_San_Rosendo_1_E: Dinamización turística sustentable e inclusiva do Camiño de San Rosendo e da RainhaSanta” non é un turismo de masas, senón poñer en valor o patrimonio cultural e natural da ruta sen comprometer a súa integridade, impulsando a economía local e desestacionalizando a oferta para que xere emprego todo o ano.
Neste sentido, o presidente do Inorde puxo en valor a implicación dos concellos ourensáns de Lobios, Muíños, Bande, Verea, Celanova, A Merca, San Cibrao das Viñas, y Lobeira; así como da Asociación de Amigos do Camiño de San Rosendo e da Rainha Santa.
Os socios do proxecto, que se enmarca Programa de Cooperación Interreg VI A España – Portugal (POCTEP) 2021-2027, son ademais do Inorde, a Universidade da Coruña, a Comunidade Intermunicipal do Cávado, a Associação Empresarial de Braga, a Universidade de Vigo, e os municipios de Braga e Terras do Bouro.