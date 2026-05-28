Turbi continuará en O Parrulo Ferrol las tres próximas temporadas

La entidad ferrolana asegura futuro, identidad y compromiso con su renovación.

O Parrulo Ferrol y David Bouzón Doce “Turbi” seguirán caminando juntos durante las próximas tres temporadas. La renovación del jugador ferrolano ha sido una de las prioridades estratégicas de la nueva junta directiva entrante, consciente de la importancia que representa dentro y fuera de la pista para el presente y el futuro de la entidad.

Hablar de Turbi es hablar de pertenencia, esfuerzo y sentimiento parrulo. Formado en la casa desde niño, representa como pocos la esencia de un “one club man”, convirtiéndose con el paso de los años en el enlace perfecto entre la ciudad y el equipo. Un jugador que entiende el escudo, que conoce lo que significa defender estos colores y que transmite cada día los valores que el club quiere proyectar tanto dentro del vestuario como hacia toda la afición.

Su renovación no solo responde a criterios deportivos. Turbi es un referente para los niños y niñas de la escuela, un espejo en el que mirarse para entender que el trabajo, la constancia y la entrega diaria son el verdadero camino para alcanzar metas importantes. Su trayectoria demuestra que el compromiso y el sacrificio pueden llevar a competir al más alto nivel, convirtiéndose hoy en uno de los grandes símbolos del club.

Dentro del vestuario, su figura es imprescindible. Profesionalidad, humildad y compromiso absoluto con el colectivo son algunas de las cualidades que le han convertido en una pieza clave para el grupo. Turbi representa esa filosofía que O Parrulo Ferrol quiere mantener intacta: el equipo por encima de cualquier individualidad y el esfuerzo diario como base de todos los éxitos.

Además, durante las dos últimas temporadas ha asumido un papel cada vez más relevante sobre la pista, superando incluso muchas expectativas externas. Especialista en situaciones del juego muy diversas, ha sido protagonista de acciones decisivas y de goles históricos que ya forman parte de la memoria reciente de la afición parrula.

Con esta renovación, O Parrulo Ferrol continúa construyendo una plantilla sólida, competitiva y reconocible, capaz de ilusionar a la afición de cara a la próxima temporada. Pero, sobre todo, el club garantiza la continuidad de uno de esos jugadores que trascienden lo deportivo y que ayudan a fortalecer algo mucho más importante: la identidad de una ciudad y el sentimiento de pertenencia a unos colores.

Porque hay futbolistas que juegan en un club… y otros que representan todo lo que un club quiere ser. Turbi es uno de ellos.