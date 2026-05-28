UCIN Albacete denuncia dejadez de funciones en urbanizaciones por los incendios

Desde UCIN Albacete denunciamos una vez más la falta de control y prevención del Ayuntamiento de Albacete ante el grave riesgo de incendios que existe en numerosas parcelas y solares abandonados de la ciudad y urbanizaciones.

En Albacete seguimos llegando tarde a problemas que llevamos años denunciando.

Precisamente hoy, miércoles 27 de mayo, ya hemos comenzado a sufrir incendios en urbanizaciones como Casas Viejas, consecuencia directa del abandono, la falta de vigilancia y la permisividad existente durante años.

Desde UCIN llevamos mucho tiempo advirtiendo del peligro de parcelas con hierbas secas de más de metro y medio de altura, especialmente en zonas donde viven vecinos durante todo el año. Con las altas temperaturas, cualquier chispa provoca incendios que ponen en riesgo viviendas, coches y la seguridad de las familias.

También denunciamos la falta de control contra comportamientos incívicos de personas que siguen quemando podas, muebles y residuos a cualquier hora sin apenas vigilancia ni consecuencias. Luego llegan los incendios provocados por negligencias totalmente evitables.

A todo esto se suma otra situación gravísima y totalmente intolerable: las bocas de incendios de la urbanización Casas Viejas no funcionan por culpa de la inacción del Ayuntamiento, poniendo en peligro directo a todos los vecinos poniendo como excusa la «ilegalidad». De hecho, durante el incendio de hoy los bomberos han tenido que desplazarse a buscar agua debido a que las bocas de incendios no estaban operativas.

El incendio afectó a cinco parcelas y, gracias a la rápida actuación de un vecino con una simple manguera de jardín, se ha podido evitar que el fuego se propagara a más terrenos y viviendas cercanas. Es lamentable que la seguridad de los vecinos dependa de una «manguera de jardín «que de la eficacia del propio Ayuntamiento.

Aquí existe una doble responsabilidad: la de propietarios que abandonan sus parcelas durante meses o años y la de un Ayuntamiento que no actúa con contundencia ni aplica sanciones ejemplares hasta que ocurre una desgracia, en este caso no sabemos el porqué del incendio.

Desde UCIN Albacete exigimos inspecciones, limpieza obligatoria de parcelas, vigilancia real en urbanizaciones, reparación y puesta en marcha urgente de las bocas de incendios y multas contundentes para quienes incumplan la normativa y pongan en peligro a los vecinos… Ricardo Cutanda, presidente de UCIN, comunica qué, de no subsanarse esto que ya está denunciado desde 2020, llegará a donde haga falta, hasta denunciar al ayuntamiento por dejación de funciones y poner en peligro a los vecinos.