Aimar Tadeo triunfa en casa y vence en la primera etapa de la Vuelta a Navarra

El ciclista del Cortizo se impuso en solitario en la meta de Oderitz y se enfunda el maillot de líder de la general.

El Equipo Cortizo arrancaba con triunfo esta tarde su participación en la Vuelta a Navarra. La escuadra padronesa se anotó la sexta victoria de la temporada con Aimar Tadeo, quien se impuso en solitario en la meta de Oderitz, a pocos kilómetros de su Larraun natal.

Advertía Tadeo en la previa de la carrera que afrontaba esta vuelta “especialmente motivado” por competir en casa y hacerlo en un recorrido que conocía muy bien, al ser escenario habitual de sus entrenamientos. Además, llegaba a esta cita en un buen momento de forma y con el ritmo de competición de la exigente Ronda de l’Isard, prueba del calendario UCI en en la que se coló entre los 25 primeros de la general después de cinco durísimas etapas por los Pirineos franceses. Sus buenas sensaciones se trasladaron hoy a la carretera en la etapa que abría la Vuelta a Navarra.

El pelotón tomaba la salida poco antes de las 14:00 h en Villanueva de Arakil, en una jornada de media montaña y 143 km con hasta cinco cotas puntuables que también estuvo condicionada por el intenso calor. No tardó mucho en generarse la primera escapada del día; cuando apenas se habían completado 30 km, un grupo de 18 unidades abrió hueco con el pelotón. Todos los equipos favoritos llevaban representación en esa fuga y el Padronés metía a Tadeo como su principal baza. Las altas temperaturas y el terreno rompepiernas también hacían mella en la cabeza de carrera que iba perdiendo integrantes poco a poco hasta verse reducida a la mitad en los kilómetros finales. “Me sentí con buenas piernas y busqué el ataque definitivo en la última subida que conducía a meta”, explica Aimar, quien acabó abriendo hueco con sus compañeros de fuga en los metros finales para alzar los brazos en solitario. “Estoy muy feliz. Intentaré defender este maillot de líder hasta el final”, concluía.

La Vuelta a Navarra continúa mañana con un terreno más favorable y un recorrido de 141 km entre Marcilla y Ribaforda. Será un día de transición hacia la etapa reina del sábado que partirá de Erratzu y finalizará en Urdazubi, con 148 km y cinco cotas puntuables: Alto de Saldias (2ª), Alto de Otsondo (3ª), Eskirasoi (2ª), Bagordi (116) y Orabidea (2ª), esta última a 15 km de meta. La prueba vivirá su desenlace el domingo con otra jornada rompepiernas con salida en Pamplona y final en Allo, en la que los corredores deberán completar 133 km y seis ascensos: Goñi (2ª), Guirguilano (3ª), Lezaun (2ª), Eraul (3ª) y Olejua (3ª).