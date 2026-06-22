Hallado muerto el hombre investigado por tres agresiones sexuales en Milladoiro

El hombre que había sido detenido el pasado viernes por su presunta implicación en tres agresiones sexuales ocurridas en O Milladoiro (Ames, A Coruña) ha sido hallado sin vida este sábado en una carretera del municipio de Silleda.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado el hallazgo del cuerpo, señalando que, tras las primeras pesquisas realizadas por las autoridades, no existen indicios que apunten a la participación de terceras personas en el fallecimiento. La Guardia Civil, que se hizo cargo del caso tras la detención del sospechoso, continúa trabajando en el atestado para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

Este suceso pone fin de forma abrupta al proceso penal iniciado hace apenas 24 horas. Al extinguirse la responsabilidad penal por fallecimiento, la causa contra el investigado quedará sobreseída y archivada automáticamente, imposibilitando la continuación de la acción judicial derivada de las tres denuncias presentadas en Ames.