Arquivo Histórico de Chaves: histórias guardadas, memórias partilhadas

O Município de Chaves promove mensalmente a rubrica “Documento do Mês”, iniciativa que visa divulgar e valorizar o património documental preservado no Arquivo Histórico Municipal, aproximando a comunidade da história e da memória coletiva do concelho.

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A edição referente ao mês de maio destaca uma planta/projeto urbanístico datado de 1881, elaborado como base para a delimitação da área prevista na proposta de urbanização da cidade de Chaves. O documento constitui um relevante testemunho do planeamento urbano da época, refletindo a aplicação de critérios técnicos e científicos na organização do espaço urbano no final do século XIX.

Em missiva, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de Chaves, a planta, à escala 1/10.000, evidencia a importância da cartografia histórica e do levantamento urbano no contexto da modernização das cidades portuguesas. Elaborada por Carlos de Pezerat e Francisco Goullard, esta proposta urbanística traduz a crescente preocupação com o ordenamento e desenvolvimento da cidade, permitindo compreender a evolução urbana de Chaves e a relevância do conhecimento técnico ao serviço da administração local.

No âmbito desta iniciativa realizou-se, no passado dia 26 de maio, uma apresentação pública dirigida a alunos, que contou com a participação das turmas dos cursos profissionais de Comunicação e Serviço Digital e de Instrumentistas de Sopro e Percussão da Escola Secundária Dr. Júlio Martins. A atividade incluiu ainda uma visita aos dois depósitos que integram o Arquivo Municipal, proporcionando aos participantes um contacto mais próximo com o património documental preservado pelo Município.

Com esta divulgação, pretende-se reforçar o interesse pelo património documental do concelho, promovendo a preservação da memória coletiva e o acesso público a documentos de elevado valor cultural, histórico e patrimonial.