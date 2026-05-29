Cristales Rotos presentan “Sube Sube”, un álbum que consolida su universo emocional entre el indie clásico y la sensibilidad contemporánea

Cristales Rotos presentan “Sube Sube”, un trabajo que confirma el crecimiento artístico de la banda catalana y refuerza una propuesta construida desde la honestidad emocional, la narrativa cercana y una cuidada sensibilidad melódica. El álbum, disponible en plataformas digitales el próximo 28 de mayo, reúne diez canciones donde el grupo profundiza en temas como el deseo, la nostalgia, la búsqueda personal o la intensidad de los vínculos humanos.

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Formados en Barcelona, Cristales Rotos continúan consolidando su espacio dentro del circuito independiente estatal con un sonido que combina indie pop, rock melódico y referencias clásicas reinterpretadas desde una mirada contemporánea. Sus canciones apuestan por la emoción directa antes que por el artificio, construyendo un repertorio accesible pero lleno de matices.

El gran eje del álbum es su tema homónimo, “Sube Sube”, una canción magnética y expansiva que funciona como auténtico corazón emocional del disco. Construida alrededor de una atmósfera envolvente y un estribillo inmediato, el tema retrata la obsesión sentimental y la atracción física desde una perspectiva casi hipnótica: “Sube, sube, sube, sube cuando siento el roce de su cuerpo…”. La canción avanza entre deseo, dependencia emocional y pérdida de control, mientras la voz protagonista se mueve entre la fascinación y la vulnerabilidad. El resultado es un tema intenso y luminoso al mismo tiempo, donde la banda despliega una producción elegante, guitarras melódicas y una interpretación vocal especialmente cercana.

Musicalmente, “Sube Sube” resume buena parte de las virtudes del álbum: melodías accesibles, arreglos delicados y una capacidad muy natural para conectar con el oyente. Hay en la canción un equilibrio entre el pop emocional de los ochenta y una sensibilidad indie contemporánea que evita caer en la nostalgia vacía. Cristales Rotos utilizan las referencias como lenguaje emocional, no como simple ejercicio de estilo.

El disco también incluye canciones ya conocidas como “Dos niños”, una de las composiciones más íntimas del grupo, junto a temas como “Lugar secreto”, “Noches de calor”, “Piensa en ti” o “El Norte del Edén”, configurando un repertorio coherente y emocionalmente muy sólido.

Con “Sube Sube”, Cristales Rotos firman un trabajo más que completo, redondo: un álbum que mira tanto al indie nacional clásico como a determinadas sonoridades internacionales, pero que encuentra su verdadera fuerza en la emoción y en la autenticidad de sus canciones.