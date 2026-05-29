Javi Recio continuará al frente de la dirección deportiva del CD Lugo durante las dos próximas temporadas

El Club Deportivo Lugo informa de la continuidad de Javi Recio como director deportivo albivermello durante las dos próximas temporadas, ampliando su vinculación con el club hasta 2028.

Con esta decisión, el club apuesta por dar estabilidad al área deportiva y mantener una línea de trabajo que ya se viene desarrollando desde hace semanas, con la próxima temporada en el horizonte.

La entidad albivermella avanza así en la preparación del nuevo proyecto deportivo, en un momento clave para afrontar la configuración de la plantilla y las decisiones que marcarán el inicio del próximo curso.