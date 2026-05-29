La Grande vive: Andalucía y España se preparan para el 20 aniversario de la muerte de Rocío Jurado

Este 1 de junio de 2026 se cumplen veinte años del fallecimiento de Rocío Jurado, la artista gaditana conocida como “La Más Grande”, y Chipiona, su tierra natal, junto con toda España, se preparan para rendirle un homenaje sin precedentes. La editorial sevillana Sevilla Press ha editado el libro Rocío, 20 años contigo, obra de la periodista Marina Bernal, que se ha convertido en el eje central de las conmemoraciones.

El libro: un homenaje desde Chipiona

Rocío, 20 años contigo reúne 20 crónicas —una por cada año transcurrido desde su muerte— escritas por familiares, amigos, compañeros y periodistas que conocieron íntimamente a la artista. Entre los colaboradores figuran su viudo José Ortega Cano, sus hermanos Gloria y Amador Mohedano, y figuras como Jesús Quintero, Antonio Burgos, Luis del Olmo, Carlos Herrera, Nieves Herrero, Isabel Gemio y Tico Medina.

La obra incluye material fotográfico inédito del recordado Antonio Cuenca, fotógrafo de Diez Minutos durante más de tres décadas. Presentado nacionalmente el pasado 26 de agosto de 2025 en el Claustro del Santuario de la Virgen de Regla de Chipiona ante más de 200 personas, el libro se ha reeditado a poco más de un mes de la efeméride.

Actos en Chipiona: el corazón del homenaje

Chipiona será el epicentro de las celebraciones. Como es habitual cada 1 de junio, la Asociación La más grande organizará una misa solemne en el Santuario de la Virgen de Regla, seguida de un acto homenaje en el Monumento a Rocío Jurado y otro en el cementerio municipal donde reposa la artista.

El Centro de Interpretación Rocío Jurado, situado en la avenida de Granada, también programará actividades especiales, incluyendo presentaciones literarias y actuaciones musicales con temas de la cantautora.

La comparsa local de Marcos García y Antonio Pedrosa, junto a la cantante Laura Vital y los músicos Daniel Matas y Manuel Cerpa, ya han participado en eventos previos el pasado mes de agosto interpretando su repertorio.

Cobertura nacional en prensa, radio y televisión

Las televisiones temáticas están preparando programas especiales para conmemorar esta efeméride, mientras que cadenas nacionales como el programa De Corazón de TVE realizará conexiones en directo con Chipiona , Canal Sur tratará el tema en Andalucia Directo y Los Reporteros .

En radio, Radio Nacional de España dedicará el programa Memoria de Delfin del día 1 y otroprovincial desde Radio Nacional en Cadiz .

Las revistas Semana y Pronto a nivel nacional ya ha iniciado la cobertura del aniversario, con artículos retrospectivos sobre su trayectoria artística que abarcó el flamenco, la copla, el pop y el cine, así como sobre su legado como primera artista española en llenar el Madison Square Garden de Nueva York, en sus ediciones de esta semana y los diarios El País, La Razón , Vanitatis,El español, Abc y Diario de Cadiz y periódicos del grupo Joly ya tienen preparados para el sábado y domingo sus artículos .

El legado de “La Más Grande”

Rocío Jurado falleció el 1 de junio de 2006 a los 62 años de edad a causa de un cáncer de páncreas, dejando un vacío irreparable en la cultura española. Su huella pervive no solo en el Centro de Interpretación de Chipiona, sino en el cariño de millones de seguidores que, dos décadas después, continúan recordando su voz extraordinaria y su pasión escénica.

Como explica Marina Bernal, autora del libro: “Este homenaje nace desde Chipiona para mantener a Rocío presente en estas fechas tan señaladas”. El 20 aniversario no es solo un recuerdo del pasado, sino la confirmación de que La Más Grande sigue viva en el corazón de España.