Muere una persona tras ser rescatada del río en Allariz

El suceso ocurrió en torno a las 20:10 horas en la presa de un río situada en las proximidades de la calle Acearrica. Según la información recogida por el 112 Galicia, la víctima tuvo que ser rescatada del agua tras haber perdido el conocimiento.

Desde la Sala de Operaciones del 112 Galicia se dio aviso inmediato a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Allariz. Por su parte, el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 ya tenía constancia del incidente al haber sido el receptor de la primera llamada de alerta.

El personal sanitario desplazado hasta el lugar intentó reanimar a la persona afectada, pero finalmente solo se pudo confirmar su fallecimiento.

Fotografía de AVPC Proteccion Civil Allariz