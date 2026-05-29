Óscar López: “Vamos a seguir gobernando para la gente, para quien más lo necesita y con la cabeza alta”

“Con la cabeza muy alta. Esta lucha es la de siempre”. El secretario general del PSOE Madrid y ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes que el Partido Socialista “estamos en el Gobierno y vamos a seguir gobernando para la gente, para quien más lo necesita y con la cabeza alta y sin chuparse el dedo”.

López ha realizado estas declaraciones durante la celebración en Madrid del 120 Aniversario de Juventudes Socialistas de España (JSE). “El Gobierno va a seguir le pese a quien le pese”, ha insistido. “Estamos aquí para defender los derechos, para combatir los pelotazos que están pegando algunos con la sanidad de todos, con la vivienda de todos y con las universidades de todos”.

López también ha remarcado que “en este partido está prohibida la corrupción y por eso actuamos siempre”, pero ha advertido de que “en este partido también está prohibido rendirse y chuparse el dedo”. Y por eso ha explicado: “Yo he visto condenar a un fiscal general del Estado sin pruebas. He visto cómo se investigaba una filtración cuando todos los días se hacen filtraciones contra este Gobierno que no se investigan. He visto cómo coinciden cuatro, cinco y seis juicios y, por cierto, se filtran a la prensa casualmente antes de sesiones de control o de comparecencias del presidente del Gobierno. He visto cómo se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria”.

Por eso ha aseverado que “colaboración con la justicia toda. Respeto todo. Justicia para todos y para todos igual. Y el que la hace, la paga. Para todos igual, con los mismos ritmos, con los mismos plazos, con las mismas pruebas. Para todos igual… Porque si no es igual para todos, entonces no es justicia”.

Se ha mostrado convencido de que, entre los miembros de JSE, que este fin de semana celebran su 27º Congreso, “seguramente, en el medio plazo el proyecto de partido está en esta sala” y ha garantizado que: “Si estáis hoy aquí es porque amáis la paz y condenáis los genocidios y eso es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Si estáis hoy aquí es porque creéis en la igualdad entre las mujeres y los hombres y eso es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Si estáis hoy aquí, es porque creéis en la solidaridad entre generaciones y creéis en un sistema de pensiones justo que garantice las de hoy y las del futuro, como hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Si estáis hoy aquí es porque defendéis que haya salarios dignos y eso es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez”.

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