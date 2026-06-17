Una mujer resulta herida grave tras una colisión frontal entre un coche y un camión en la N-550 a su paso por Pontevedra

Una mujer de 48 años, natural de Poio, ha resultado herida de gravedad tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la carretera N-550, a la altura de la parroquia de Salcedo, en el municipio de Pontevedra.

El suceso tuvo lugar alrededor del mediodía en el kilómetro 126 de la citada vía, cuando, por causas que aún se investigan, se produjo una colisión frontal entre el turismo que conducía la mujer y un camión.

La violencia del impacto dejó a la conductora atrapada en el interior del turismo, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los Bomberos de Pontevedra para realizar las tareas de excarcelación. Tras ser liberada, fue atendida por los equipos sanitarios de urgencia y trasladada a un centro hospitalario con pronóstico grave.

El servicio de emergencias 112 Galicia coordinó el operativo, desplazando hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios del 061 y el servicio de mantenimiento de carreteras, que trabajaron en la zona para asegurar el área y facilitar la retirada de los vehículos siniestrados.