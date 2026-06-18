A Laracha reafirma o seu compromiso coa diversidade coa campaña “Na Laracha cabemos todas as cores”

A iniciativa presentada hoxe promoverá, con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+, mensaxes de sensibilización sobre o respecto, a inclusión e a convivencia en diferentes espazos municipais e nas redes sociais.
O Concello presentou hoxe a campaña institucional “Na Laracha cabemos todas as cores”, iniciativa que se promove en torno á conmemoración do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+ e coa que se pretende visibilizar a diversidade e reforzar os valores de respecto, a igualdade e a convivencia entre a cidadanía.
O acto desenvolveuse na Praza da Cultura da Laracha e contou coa presenza do alcalde, José Manuel López Varela, e da concelleira de Igualdade, Rocío López, encabezando unha ampla representación do goberno local. Tamén asistiron a directora do Centro de Información ás Mulleres (CIM) e a técnica municipal de Igualdade.
Baixo o lema “Na Laracha cabemos todas as cores”, a campaña transmite unha mensaxe de inclusión e respecto, reivindicando unha sociedade na que todas as persoas poidan vivir con liberdade, dignidade e igualdade de oportunidades, independentemente da súa orientación sexual, identidade ou expresión de xénero.
Durante a presentación, o alcalde destacou que “A Laracha é un concello de todas e de todos. Un lugar no que a diversidade non só ten cabida, senón que forma parte da nosa sociedade e da nosa forma de convivir”. Ademais, incidiu en que a campaña pretende seguir avanzando “nunha Laracha máis inclusiva, máis respectuosa e máis comprometida coa igualdade de dereitos”, defendendo que cada persoa poida vivir con liberdade, sen medo e con dignidade.
A identidade visual da campaña está protagonizada por unha ilustración que representa simbolicamente o municipio da Laracha como un espazo compartido, aberto e acolledor. A composición mostra persoas de diferentes idades e realidades convivindo nun mesmo entorno, mentres que os elementos inspirados na bandeira arco da vella reforzan a mensaxe de diversidade, visibilidade e igualdade. Os camiños que percorre a imaxe simbolizan a convivencia e a unión entre as persoas, poñendo en valor a riqueza que achega a pluralidade á vida comunitaria.
A campaña xa está presente en diferentes espazos municipais a través da instalación de cartelería e soportes gráficos -como por exemplo, na Praza da Cultura-, ademais de contar cunha destacada difusión nas redes sociais municipais mediante publicacións, contidos audiovisuais e accións de sensibilización dirixidas a públicos de todas as idades.
Con esta campaña, o Concello quere facer visible o seu apoio á diversidade e trasladar unha mensaxe de convivencia e respecto, reafirmando que a construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria é unha responsabilidade.