El Puerto de A Coruña premia a 21 empresas por su compromiso con la sostenibilidad

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha presentado hoy la Huella Ambiental del Puerto de A Coruña, una herramienta avanzada que permite medir de forma rigurosa y multidimensional el impacto ambiental de la actividad portuaria, y ha reconocido públicamente a 21 empresas de la comunidad portuaria por su colaboración en este proyecto pionero.

El acto, celebrado en la propia Autoridad Portuaria, reunió a representantes institucionales, empresas, técnicos ambientales y expertos del sector, en una jornada centrada en la sostenibilidad como eje estratégico del sistema portuario.

Durante la apertura, el director del organismo público, Juan Diego Pérez Freire, subrayó que este proyecto “es mucho más que un documento técnico: es el reflejo de un compromiso compartido”, destacando que la iniciativa nace de la colaboración entre la Administración y las empresas del puerto. Asimismo, puso en valor que los retos ambientales actuales “solo pueden abordarse desde la cooperación y la corresponsabilidad”.

Por su parte, el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado incidió en que la nueva metodología permite “avanzar hacia una gestión más completa del impacto ambiental”, superando el enfoque exclusivo en la huella de carbono e incorporando un análisis que abarca 16 categorías, entre ellas la acidificación del océano, la eutrofización, la huella hídrica o la afección al capital natural.

Uno de los momentos centrales del acto fue el reconocimiento a 21 empresas de la comunidad portuaria, cuya participación ha sido fundamental para el desarrollo de la huella ambiental. La Autoridad Portuaria puso en valor su implicación en la aportación de datos y en la construcción de un modelo de sostenibilidad basado en la corresponsabilidad.

La jornada contó con la participación de destacados expertos e instituciones del ámbito portuario y ambiental, entre ellos Obdulio Serrano Hidalgo, jefe del Área de Políticas Ambientales de Puertos del Estado; Ibai Uria Gazteluiturri, jefe de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Bilbao; Andrés Guerra Sierra, jefe del Departamento de Sostenibilidad y Estrategia de la Autoridad Portuaria de A Coruña; José Luis Blasco Vázquez, director global de Sostenibilidad de Acciona; Alejandro Carrera López, subdirector xeral de Evaluación Ambiental de la Xunta de Galicia; y Débora Navarro García, directora del Área Internacional de Serviguide Consultoría.

Esta empresa, Serviguide, fue la encargada de realizar el trabajo de campo con las empresas portuarias, recabando sus datos y aportaciones, con las que trazó una primera valoración de los resultados y las conclusiones de la huella ambiental del puerto que presentó en su intervención.

Todo el proyecto responde a un contexto europeo en el que la medición, la transparencia y la información en sostenibilidad son ya exigencias clave. La Autoridad Portuaria seguirá trabajando para apoyar a las empresas en ámbitos relacionados con la sostenibilidad y la gestión de su impacto ambiental, así como en el cumplimiento normativo y la mejora de su competitividad.

La presentación de la huella ambiental se enmarca en la trayectoria consolidada del Puerto de A Coruña en materia de sostenibilidad, que incluye la renovación del certificado europeo EMAS y más de una década de experiencia en el cálculo y registro de la huella de carbono. Este nuevo avance refuerza el posicionamiento del puerto como referente en la gestión ambiental dentro del sistema portuario español, tras haber sido el primer puerto de Europa en elaborar una Memoria de Sostenibilidad y en disponer de un Cuadro de Mando Ambiental.

Asimismo, la iniciativa forma parte de la estrategia A Coruña Green Port, orientada a impulsar la transición energética y avanzar hacia un modelo portuario más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos europeos.