El trabajo autónomo sevillano se transforma: una radiografía revela las claves del cambio

La Comisión Empresa y Mujer de la Cámara de Comercio de Sevilla ha presentado la segunda edición del informe «Radiografía de Mujeres y Hombres Autónomos de la Provincia de Sevilla», un estudio que ofrece una visión actualizada de la realidad del trabajo autónomo en el territorio sevillano, con especial atención a la evolución de la participación femenina en el tejido empresarial y profesional.

El acto de presentación ha contado con la intervención del presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; la presidenta de la Comisión Empresa y Mujer y vicepresidenta segunda de la institución cameral, María Contreras; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Vanesa Muñoz; y el CEO de Merkadhok, Javier Galán, entidad responsable de la elaboración técnica del informe.