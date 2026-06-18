Lucas Farias llega a O Parrulo Ferrol aportando talento, inteligencia y futuro

El jugador se incorpora a la entidad en calidad de cedido desde el Jimbee Cartagena Costa Cálida.

O Parrulo Ferrol FS tiene la enorme satisfacción de anunciar la incorporación de Lucas Farias para la temporada 2026-2027. El jugador brasileño llega a Ferrol en calidad de cedido procedente de Jimbee Cartagena Costa Cálida, actual campeón de la Primera División española y uno de los clubes más potentes del fútbol sala europeo.

La llegada de Lucas Farias supone mucho más que un fichaje. Supone la incorporación de un jugador diferencial, uno de los cierres con mayor proyección del fútbol sala internacional y un futbolista llamado a convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo que O Parrulo Ferrol está construyendo para esta nueva etapa.

Además, su incorporación representa una operación de enorme valor para el club. No solo por la calidad del jugador, sino también por la complejidad de la misma. Lucas Farias era un futbolista muy demandado dentro del mercado nacional y varios clubes de Primera División habían mostrado un importante interés en conseguir su cesión para la próxima temporada.

Sin embargo, el trabajo realizado por O Parrulo Ferrol, la solidez del proyecto deportivo presentado al jugador y a su club de origen, la confianza generada durante las conversaciones y el importante esfuerzo realizado por la entidad a todos los niveles han sido factores decisivos para que Lucas elija Ferrol como destino para continuar su crecimiento deportivo.

A sus 24 años, Lucas Farias es un cierre diestro con capacidad para actuar también como ala. Un jugador moderno, inteligente y tremendamente completo. Destaca por su extraordinaria calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para interpretar cada situación competitiva desde el colectivo.

Se trata de un cierre creador, una figura cada vez más cotizada en el fútbol sala actual. Un jugador capaz de dar continuidad al juego, ayudar al equipo a dominar la posesión, encontrar soluciones bajo presión y potenciar las asociaciones colectivas. Futbolistas de este perfil son cada vez más difíciles de encontrar y tienen un valor enorme dentro de los equipos que aspiran a competir al máximo nivel.

Formado en la prestigiosa cantera de Magnus Futsal, una de las grandes fábricas de talento del fútbol sala mundial, Lucas continuó su crecimiento en Umuarama, donde protagonizó dos temporadas extraordinarias que le llevaron a ser reconocido como mejor cierre de la Liga Nacional de Fútbol Sala de Brasil (LNF) en 2024, uno de los mayores reconocimientos individuales que puede recibir un jugador en el fútbol sala brasileño.

Su rendimiento despertó el interés de Joinville, otro gigante histórico del fútbol sala brasileño, donde siguió consolidándose como uno de los jugadores con mayor proyección del país antes de dar el salto a Europa.

Durante el pasado mercado invernal fue incorporado por Jimbee CartagenaCosta Cálida, club que atraviesa el momento más exitoso de toda su historia reciente. El conjunto cartagenero se ha proclamado campeón de la Primera División española en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, conquistando además tres Supercopas de España consecutivas (2024, 2025 y 2026) y alcanzando el podio de la UEFA Futsal Champions League en su primera participación continental.

Hablar de Jimbee Cartagena Costa Cálida es hablar actualmente de uno de los mejores equipos del mundo. Y precisamente desde una estructura de ese nivel llega ahora a O Parrulo Ferrol un jugador llamado a seguir creciendo y demostrando todo su potencial.

Desde el punto de vista deportivo, Lucas aportará equilibrio, criterio, personalidad y una enorme capacidad para hacer mejores a sus compañeros. Es uno de esos jugadores que ayudan a organizar al equipo desde la pista, que entienden el juego antes que los demás y que permiten elevar el nivel colectivo de todo el grupo.

Pero su incorporación también representa algo mucho más importante.

Representa la ambición de un club que quiere seguir creciendo.

Representa la capacidad de O Parrulo Ferrol para competir en el mercado por jugadores de enorme nivel.

Representa el trabajo silencioso de muchas personas que durante semanas han dedicado tiempo, esfuerzo y recursos para hacer posible una operación que no era sencilla.

Y representa la ilusión de una nueva etapa en la que el club quiere seguir construyendo una plantilla cada vez más competitiva, más sólida y más preparada para afrontar grandes desafíos.

Para nuestros aficionados, para nuestros patrocinadores y para todos los niños y niñas que forman parte de nuestra Escuela, la llegada de Lucas Farias es también un mensaje muy claro: O Parrulo Ferrol sigue mirando hacia adelante con ambición, con ilusión y con la firme voluntad de seguir creciendo.

O Parrulo Ferrol FS quiere expresar también un agradecimiento muy especial a Jimbee Cartagena Costa Cálida por la confianza depositada en nuestra entidad para el desarrollo deportivo de Lucas Farias durante la próxima temporada.

Para nuestro club supone un auténtico orgullo poder colaborar con una institución que, en la actualidad, se ha convertido en una referencia dentro del fútbol sala español y europeo. Los extraordinarios éxitos deportivos alcanzados durante los últimos años, unidos a una gestión ejemplar y a un modelo de crecimiento sólido y sostenible, han convertido a Jimbee Cartagena Costa Cálida en un espejo en el que se miran numerosos clubes de nuestro deporte.

Desde O Parrulo Ferrol valoramos enormemente la excelente predisposición, cercanía y profesionalidad mostradas por Jimbee CartagenaCosta Cálida durante todo el proceso. Esta operación no solo permite la llegada a Ferrol de un jugador de enorme talento y proyección, sino que contribuye también a fortalecer unas magníficas relaciones institucionales entre dos clubes unidos por el respeto mutuo, la confianza y una visión compartida del crecimiento del fútbol sala.

Confiamos en que esta colaboración sea una nueva muestra de una relación que pueda seguir generando sinergias y oportunidades en el futuro, fortaleciendo los vínculos entre ambas entidades y contribuyendo al desarrollo de nuestro deporte.

Porque los grandes proyectos se construyen incorporando grandes personas y grandes jugadores.

Y estamos convencidos de que Lucas Farias reúne ambas condiciones.