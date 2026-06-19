Borja Sémper: “La cultura merece algo mejor que una prórroga permanente”

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha denunciado la situación de parálisis legislativa que atraviesa el sector cinematográfico en España.

Tras cuatro años de espera y 70 prórrogas consecutivas, Sémper ha reclamado una nueva ley que se ajuste a la realidad actual del cine, argumentando que los creadores necesitan un marco estable que les permita competir, innovar y proyectarse internacionalmente. Según el dirigente popular, la industria cultural no puede seguir dependiendo de una «prórroga permanente», sino que requiere de una hoja de ruta legislativa clara y definitiva.