El Arenal Emevé refuerza su centro de la red con la incorporación de Irene Ruiz

La central catalana llega a Lugo tras competir la pasada temporada en Superliga 2 con el CVB Barça y después de acumular más de seis campañas de experiencia en las principales categorías nacionales.

El Arenal Emevé continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de Irene Ruiz. La central catalana se convierte en el tercer nombre confirmado del proyecto de las Loitadoras tras la renovación de la capitana Amelia Portero y el fichaje de la receptora Aina Ginestà, en una plantilla que volverá a competir por séptima temporada consecutiva en la Liga Iberdrola, la máxima categoría del voleibol femenino español.

A sus 25 años, Ruiz aterriza en Lugo después de completar la pasada campaña en el CVB Barça, donde compitió en Superliga 2. La nueva jugadora del conjunto lucense cuenta con una amplia trayectoria en las competiciones nacionales y afronta ahora una nueva etapa en su carrera deportiva con el reto de consolidarse en la máxima categoría.

La central desarrolló buena parte de su carrera en el Voleibol Sant Just, club en el que permaneció durante seis temporadas y con el que se convirtió en una de las jugadoras más reconocidas de la Superliga 2. Su progresión la llevó posteriormente al CVB Barça, donde continuó acumulando experiencia y crecimiento competitivo.

Con 1,84 metros de altura, Irene Ruiz destaca por su presencia en la red, su capacidad para interpretar el bloqueo y su versatilidad dentro del juego ofensivo, cualidades que han llevado al cuerpo técnico del Arenal Emevé a apostar por su incorporación para reforzar una posición clave dentro del equipo.

“Irene es una jugadora con una amplia trayectoria en Superliga 2. Creemos que era el momento de dar el salto con ella a Superliga 1”, explica el entrenador del Arenal Emevé, Andrés Hurtado.

Para el técnico del conjunto lucense, la nueva central reúne muchas de las características que el club buscaba para reforzar su plantilla de cara a una temporada especialmente exigente en la Liga Iberdrola.

“Va a ser su primera campaña completa en la categoría y lógicamente necesitará un proceso de adaptación, pero desde la dirección deportiva pensamos que esa adaptación será rápida porque creemos que está preparada para este reto”, señala.

Hurtado destaca especialmente el carácter competitivo y las condiciones técnicas de la nueva incorporación de las Loitadoras.

“Es una central de mucho carácter y con un gran potencial competitivo, que encaja perfectamente en lo que necesitamos. Nos aporta variabilidad en las combinaciones de ataque y, sobre todo, una muy buena lectura de bloqueo, aspectos fundamentales para nuestro modelo de juego”, afirma.

El entrenador considera además que la rapidez con la que consiga adaptarse al ritmo de la competición será una de las claves de su rendimiento durante la próxima temporada.

“Su evolución pasará por adaptarse lo antes posible a las exigencias de la Liga Iberdrola, pero estamos convencidos de que tiene las condiciones y la mentalidad necesarias para hacerlo. Confiamos mucho en lo que puede aportar al equipo”, concluye.

La incorporación de Irene Ruiz se suma a los primeros movimientos realizados por el Arenal Emevé durante este verano, después de confirmar la continuidad de Amelia Portero, la llegada de Aina Ginestà y la presentación del cuerpo técnico que liderará Andrés Hurtado durante la temporada 2026/27.

Con este nuevo refuerzo, el conjunto lucense continúa construyendo una plantilla que combinará juventud, talento y experiencia con el objetivo de seguir consolidándose una temporada más entre los mejores equipos del voleibol femenino español.