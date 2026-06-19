La Guardia Civil detiene al presunto autor de tres agresiones sexuales en Milladoiro-Ames

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro-Ames (A Coruña), en el marco de la operación “MILLASTALKER”, ha procedido a la detención de un varón de 45 años de edad, vecino de la localidad de Silleda (Pontevedra), como supuesto autor de tres delitos de agresión sexual cometidos el mismo día en el núcleo urbano de Milladoiro.

La investigación se inció el pasado mes de mayo a raíz de una denuncia presentada por una de las víctimas, quien fue abordada de forma sorpresiva e intimidatoria en el portal de su vivienda por el ahora detenido con fines de índole sexual. La víctima logró zafarse del agresor y huir del lugar para solicitar auxilio y ponerse a resguardo.

Fruto de las primeras indagaciones y de la descripción física aportada, los la Guardia Civil pudo determinar que el agresor habría repetido este mismo patrón delictivo en el municipio ese mismo día en, al menos, otras dos ocasiones más. En todos los casos, el autor aprovechaba situaciones de baja visibilidad en la vía pública y la total falta de vinculación previa con las jóvenes.

Lola Amado , portavoz de Comandancia Guardia Civíl A Coruña

Tras un exhaustivo análisis de los entornos donde se cometieron los hechos, logrando ubicar a un varón que coincidía plenamente con el perfil descrito. A pesar de la dificultad inicial para su identificación, el desarrollo de las pesquisas policiales permitió averiguar que el sospechoso se había desplazado expresamente desde otra provincia gallega para cometer las agresiones, regresando a su domicilio inmediatamente después.

La operación culminó con la localización y detención del implicado en el ayuntamiento de Silleda (Pontevedra), al que se le imputan formalmente tres delitos de agresión sexual.

La Guardia Civil ha remitido los datos y el modus operandi acreditados en esta actuación al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de cruzar información y colaborar de forma activa en el esclarecimiento de otros posibles hechos delictivos de idéntica naturaleza que pudieran haber quedado registrados en el territorio nacional.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Santiago de Compostela.