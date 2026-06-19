 Los peregrinos del mar ponen proa a la Costa da Morte. Cedeira, Ferrol y A Coruña, próximas escalas de la XI Travesía El Camino a Vela

Tras su paso por Ribadeo y Viveiro, El Camino a Vela se despide de A Mariña Lucense y afronta tres nuevas etapas de navegación por la costa gallega más atlántica, en su singladura hacia Santiago.

La XI Travesía El Camino a Vela se despide hoy de A Mariña Lucense y pone rumbo a la Costa da Morte. La flotilla de veleros afronta este viernes la etapa de navegación Viveiro–Cedeira y avanza ahora hacia uno de los tramos del litoral gallego que conecta la Travesía con la dimensión más atlántica del Camino de Santiago.

Los veleros peregrinos harán escalas este fin de semana en Ferrol y A Coruña, antes de continuar en los próximos días hacia Muxía, Muros, A Pobra do Caramiñal y Vilagarcía de Arousa, alcanzar Padrón y completar a pie el último tramo hasta Santiago de Compostela, donde los peregrinos del mar alcanzarán la Plaza del Obradoiro, el próximo 27 de junio.

En este tramo, el lema de la XI Travesía, las Profesiones Azules, conecta especialmente con la tradición naval de la Costa da Morte. La flotilla navega por un litoral donde la construcción naval, la pesca, la actividad portuaria y los oficios del mar forman parte de la identidad local, recordando que ese legado marítimo sigue siendo también una fuente de futuro, empleo e innovación para las nuevas generaciones.

Próximas etapas en Galicia

Este viernes 19 de junio, la flotilla navega de Viveiro a Cedeira. A su llegada, los peregrinos dispondrán de tiempo libre para descubrir la localidad, su entorno marinero y su vínculo con el litoral gallego.

Mañana, sábado 20 de junio, El Camino a Vela soltará de nuevo amarras rumbo a Ferrol, ciudad estrechamente vinculada al mar y a la construcción naval, donde los participantes realizarán una visita turística para conocer algunos de sus espacios más representativos. Ya el domingo, 21 de junio, los veleros peregrinos pondrán rumbo a A Coruña. A su llegada, está previsto el sellado de credenciales y una recepción por parte de la Autoridad Portuaria.

Del Cantábrico a Galicia, el Camino se abre paso por mar

La XI Travesía El Camino a Vela zarpó el pasado 9 de junio desde Hondarribia. Desde entonces, ha navegado por el Cantábrico con escalas en el País Vasco, Cantabria y Asturias, antes de entrar en aguas gallegas por Ribadeo y continuar su singladura por A Mariña Lucense.

En cada recalada, la Travesía busca que el puerto sea algo más que una parada técnica: un lugar de bienvenida, convivencia y descubrimiento del territorio. Con once ediciones navegadas, El Camino a Vela se consolida como una experiencia singular de peregrinación marítima y turismo azul sostenible, que une localidades costeras, navegantes y peregrinos a través de una ruta que se vive a bordo, pero que también se completa en tierra, con la cultura local, la hospitalidad de cada escala y el espíritu del Camino como hilo conductor.

BluePath: navegar hacia las oportunidades profesionales del mar

En esta XI Travesía, El Camino a Vela navega bajo el lema de las Profesiones Azules, con BluePath a bordo, la iniciativa de Educación Azul que conecta a jóvenes, centros educativos y profesionales del sector marítimo para mostrar posibles itinerarios de futuro en ámbitos como la náutica, el turismo azul, la gestión portuaria, la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad y la innovación marina.

El Camino a vela cuenta, entre otros, con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia y la colaboración de entidades comprometidas con el desarrollo sostenible de la Economía Azul. Repsol participa como patrocinador principal de la edición 2026, junto con Touron/Mercury, B&G, Aqualia y el IME como patrocinadores.



