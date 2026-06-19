Miguel Tellado: «Todo en Sánchez es corrupción y representa el pasado más negro del PSOE»

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha comparecido hoy para valorar las últimas informaciones que afectan al entorno del Partido Socialista y del Gobierno de España. Durante su intervención, Tellado ha calificado la situación actual de “máxima gravedad”, subrayando que el Ejecutivo se encuentra acorralado por los escándalos.

Para el portavoz popular, lo que está ocurriendo no es un hecho aislado, sino la manifestación de un problema estructural en la forma de gestionar el poder por parte de Pedro Sánchez. “Todo en Sánchez es corrupción y representa el pasado más negro del PSOE”, ha sentenciado Tellado, insistiendo en que la deriva del actual Gobierno ha dejado de ser sostenible para la estabilidad democrática del país.

Ante este escenario de incertidumbre y falta de transparencia, el dirigente del Partido Popular ha reiterado que el Ejecutivo ha agotado su crédito político. Según Tellado, la única alternativa posible para restaurar la dignidad institucional y la confianza de los ciudadanos es realizar un “borrón y cuenta nueva”.

En este sentido, ha defendido que la herramienta para llevar a cabo este cambio es dar nuevamente la palabra a los españoles en las urnas. “Ante la parálisis de un Gobierno que solo se ocupa de sus propios problemas judiciales, la salida pasa inexorablemente por elecciones generales. Los ciudadanos deben decidir si quieren seguir bajo esta gestión o iniciar una etapa marcada por la regeneración y el futuro”, ha concluido.

El Partido Popular reitera su compromiso de fiscalizar con firmeza todas las ramificaciones de los casos que salpican al entorno socialista, garantizando que exigirá responsabilidades políticas y transparencia total ante la ciudadanía.