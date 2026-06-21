Ana Pontón celebra o Día Europeo da Música reivindicando a cultura galega como motor de país

Con motivo da celebración do Día Europeo da Música, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, quixo sumarse aos festexos cunha mensaxe de apoio ao sector cultural e artístico galego.
A través das súas redes sociais, Pontón compartiu coa cidadanía unha escolma de temas que forman parte da súa banda sonora persoal, resaltando a importancia da música como ferramenta de expresión, identidade e unión.
No seu perfil, a líder nacionalista quixo facer partícipe á xente da súa paixón musical: «Comparto con vós algunhas cancións para celebrar o Día Europeo da Música! A música é alma, é reivindicación e é o motor que nos move. Hoxe máis que nunca, celebremos o talento do noso e enchémonos de ritmo», sinalou na súa publicación.
Para Ana Pontón, esta data non é só unha celebración festiva, senón tamén unha oportunidade para poñer en valor o traballo das creadoras e creadores galegos. Dende a formación subliñan a necesidade de garantir o apoio institucional ao sector cultural, un eido estratéxico para o desenvolvemento e o prestixio de Galicia no marco europeo.
A iniciativa de Pontón busca fomentar a interacción cos seus seguidores, invitándoos a participar nun intercambio de recomendacións musicais que celebren a diversidade cultural que caracteriza a esta xornada.