Feijóo reitera su compromiso con los pacientes de ELA: “Una ley solo tiene sentido cuando se traduce en ayuda real”

En el marco del compromiso constante con el bienestar de los ciudadanos, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, conversando con el Dr. García Redondo, ha lanzado un mensaje de esperanza y firmeza dirigido a las personas diagnosticadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a sus familias: «No estáis solos».

Con estas palabras, Feijóo ha querido reafirmar la prioridad absoluta que supone para su formación el desarrollo efectivo de la Ley ELA. El dirigente ha subrayado que el valor de cualquier marco legislativo no reside en su aprobación sobre el papel, sino en su capacidad tangible para mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan esta difícil situación.

El mensaje central de la conversación de Feijóo, pone el foco en la necesidad urgente de pasar de la teoría a la práctica. En este sentido, ha destacado que el trabajo del Partido Popular se mantiene firme en varias líneas de actuación clave:

Refuerzo de recursos: Garantizar que los centros y servicios dispongan de los medios necesarios para una atención integral.

Garantizar que los centros y servicios dispongan de los medios necesarios para una atención integral. Apoyo a las familias: Ampliar las redes de soporte para aliviar la carga que conlleva el cuidado diario de los pacientes.

Ampliar las redes de soporte para aliviar la carga que conlleva el cuidado diario de los pacientes. Atención especializada: Asegurar que la asistencia sanitaria sea ágil, personalizada y de alta calidad para todos los afectados, independientemente de su lugar de residencia.

«Seguimos trabajando para hacer efectiva la Ley ELA», ha asegurado el líder popular, insistiendo en que el objetivo es asegurar que cada familia perciba mejoras concretas en su día a día. Para Feijóo, la política adquiere su verdadero propósito cuando es capaz de responder con prontitud y humanidad a las necesidades de los más vulnerables.

El compromiso de Feijóo con los pacientes de ELA no es puntual, sino que forma parte de una hoja de ruta centrada en la sanidad y el bienestar social. La formación subraya que, aunque se han dado pasos importantes, la labor de seguimiento y fiscalización de la ley será una constante para evitar que las trabas burocráticas ralenticen la llegada de la ayuda a quienes más la necesitan.

Con este posicionamiento, Alberto Núñez Feijóo traslada a la sociedad su determinación de continuar impulsando medidas que garanticen la dignidad, la investigación y la atención sociosanitaria para todas las personas que conviven con esta enfermedad.