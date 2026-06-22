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El Dépor jugará el 25 de julio a las 19:30 ante el Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere

por
Jorge García

Tercer amistoso de pretemporada confirmado para el Deportivo.

Os Nosos se enfrentarán al Real Oviedo el sábado 25 de julio en el Estadio Carlos Tartiere a las 19:30.

El conjunto ovetense, que milita en LaLiga Hypermotion, se une así a la ACF Fiorentina y al Genoa FC italianos como primeros rivales en este verano.

Así pues, el calendario de pretemporada ya confirmado del Deportivo es el siguiente:

Real Oviedo – Deportivo, el sábado 25 de julio a las 19:30 en el Estadio Carlos Tartiere

ACF Fiorentina – Deportivo, el jueves 6 de agosto a las 20:00 en el Stadio Curva Fiesole, en la ciudad deportiva de la ACF Fiorentina

Genoa CFC – Deportivo, el sábado 8 de agosto en el Stadio Luigi Ferraris, en horario pendiente de confirmación

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