Núñez Feijóo vincula la trayectoria de Pedro Sánchez a la de Ábalos tras la sentencia: “El uno no habría sido posible sin el otro”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado con dureza a la sentencia que condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión. Durante una comparecencia pública, Feijóo ha subrayado la estrecha relación política entre el exministro y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que ambos representan un proyecto político unido.

«Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez», ha sentenciado el líder de la oposición. Con estas palabras, Feijóo ha querido poner el foco en la responsabilidad política que, a su juicio, recae sobre el jefe del Ejecutivo tras conocerse el fallo que acredita la existencia de una organización criminal dentro del Ministerio durante el mandato de Ábalos.

El dirigente popular ha insistido en que esta sentencia no es un hecho aislado, sino la culminación de una etapa marcada por la corrupción, instando al Gobierno a dar explicaciones sobre el alcance de esta trama, a dimitir y a convocar elecciones.