Pedro Sánchez destaca la resiliencia económica de España apoyada en los fondos Next Generation

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la solidez de la economía española, calificando a España como «el valor más seguro» en el actual contexto internacional. Durante su intervención, Sánchez ha puesto el foco en la combinación de tres factores clave: el crecimiento sostenido, el incremento de la productividad y una fuerte apuesta por la innovación en sectores estratégicos de futuro.

El presidente ha subrayado que este avance no habría sido posible sin el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos europeos Next Generation. Sánchez ha reivindicado la ejecución de estas ayudas como la hoja de ruta necesaria para garantizar la estabilidad, insistiendo en que el país debe mantenerse firme en esta estrategia para asegurar el crecimiento económico a largo plazo.