Resultados del Campeonato Gallego de Lucha Playa y Sambo Playa

Celebrado en la Playa de Silgar en Sanxenxo. La competición tuvo lugar en jornada de mañana disputándose más de 60 combates en cada uno de los anillos de Lucha Playa instalados.

En los Campeonatos Gallegos, participaron los mejores deportistas autonómicos en ambas disciplinas. Estuvieron representadas las 4 provincias a través de los Clubs y deportistas, lo que no da una idea del atractivo de esta competición.

Cerca de 200 inscritos en una competición donde varios campeones de España, estuvieron agrupados en las mismas categorías de peso, lo que elevó aún más el nivel de este campeonato.

Cada año, son más los clubs y deportistas que participan en esta competición, diferente a lo que estamos acostumbrados a presenciar. En el exterior, sobre arena, dejando de lado los pabellones y los tapices. Un soplo de aire fresco que nos sirve para visibilizar el deporte en entornos diferentes.

Muchos fueron los espectadores que se acercaron al paseo de Silgar para presenciar esta prueba deportiva.

Todo gracias a la colaboración del Concello de Sanxenxo en la organización de este evento, así como de la Diputación de Pontevedra y de la Secretaría Xeral para o Deporte. Poner en valor el trabajo del colegio Gallego de Árbitros para el Control y desarrollo de esta competición.

Campeonatos Gallegos de Lucha Playa y Sambo Playa.

Playa de Silgar, Sanxenxo.

Sábado 20 de junio en jornada de mañana.

Un día para disfrutar del deporte.

Resultados sénior de Lucha Playa

1º- Club Sportfight de Ferrol 79 pts.

2º- Club Atila de Ourense 75 pts.

3º- Club San Ignacio de Vigo 72 pts.

4º- Club Junenkyo de Tuy 55 pts.

5º- Club Pontevedra 50 pts.

6º- Escuela Ayude de Santiso 37 pts.

7º- Club El Castro de Vigo 25 pts.

8º- Núcleo GICAP de Vilagarcía 20 pts.

9º- Club Loita Lugo 20 pts.

10º- Club Senín de Vilagarcía 20 pts.

11º- Club Ciudad de Vigo 15 pts.

12º- Club A Cambadela de A Estrada 0 pts.

Resultados U17 Lucha Playa.

1º- Club San Ignacio de Vigo 70 pts.

2º- Club Keltoi de Vila de Cruces 43 pts.

3º- Escuela Ayude de Santiso 40 pts.

4º- Club Senín de Vilagarcía 30 pts.

5º- Club Pontevedra 25 pts.

6º- Club Atila de Ourense 25 pts.

7º- Club Jusenkio de Tuy 20 pts.

8º- Club Loita Lugo 20 pts.

9º- Club Sportfight de Ferrol 15 pts.

10º- Club Graiño de A Coruña 8 pts.

Resultados Lucha Sambo Playa.

1º- Club Senín de Vilagarcía 130 pts.

2º- Club Sportfight de Ferrol 90 pts.

3º- Club Graiño de A Coruña 26 pts.

4º- Club Pretorians de Arteixo 25 pts.

5º- Club San Ignacio de Vigo25 pts.

6º- Núcleo GICAP de Vilagarcía 20 pts.

7º- Club Teo 15 pts.

8º- ETP A Coruña 4 pts.