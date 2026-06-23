Sextas Literárias trazem a Valença Begonha Camanho

As Sextas Literárias regressam à Biblioteca Municipal de Valença, na próxima sexta-feira, dia 26 de junho, às 21h00, numa sessão dedicada a Begonha Camanho, a autora homenageada pelo Dia das Letras Galegas 2026.

O encontro contará com a presença de Charo Lopes e Lara Rozados, autoras da obra «Begonha Camanho – uma das nossas», editada pela Através Editora e da qual é, também, coautor Isaac Lourido.

O livro retrata a figura de Begonha Camanho, personagem icónica da história contemporânea da Galiza ligada ao mundo literário, com um percurso muito ativo em vários meios de comunicação social galegos e uma presença destacada nos meios sindicais, feministas e independentistas da Galiza. Foi uma ativista incansável contra a violência de género, a favor do direito ao aborto, antimilitarista, e uma das vozes que denunciaram a catástrofe do Prestige, em 2002.

Charo Lopes e Lara Rozados trarão até Valença os bastidores da escrita desta obra, partilhando com o público as motivações, os desafios e as memórias que deram corpo a este projeto literário.

As Sextas Literárias têm-se afirmado como um dos pontos de encontro mais aguardados por quem aprecia literatura em Valença, reunindo autores e leitores num espaço de conversa próxima e descontraída.

A iniciativa é promovida pelo Município de Valença, em parceria com a Através Editora, e convida todos os interessados a chegarem à Biblioteca Municipal para uma noite dedicada aos livros, às histórias e às vozes que as contam.