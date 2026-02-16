Adrián Vázquez sitúa o Corredor Atlántico como o motor estratéxico para a produtividade de Galicia

O eurodeputado do PPdeG, Adrián Vázquez, reafirmou hoxe o compromiso inquebrantable da súa formación co Corredor Atlántico, cualificándoo como «o gran reto» pendente para disparar a produtividade das empresas galegas. Así o destacou durante o almorzo informativo ‘O futuro empresarial de Europa: claves do novo sistema regulatorio’, organizado pola Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) en Vigo, un acto no que tamén participou a presidenta do PP local, Luisa Sánchez.
“En Europa imos deixarnos a pel para que o Corredor Atlántico sexa unha realidade canto antes”, sinalou Vázquez, quen situou a competitividade no centro da axenda do PP nesta lexislatura europea. Segundo o eurodeputado, a infraestrutura ferroviaria é a peza clave para que Galicia non perda o tren do crecemento continental.
Vázquez debullou as ferramentas que se están a deseñar en Bruxelas para aliviar o tecido produtivo:
- Paquete Ómnibus: Unha estratexia normativa transversal para reducir a asfixiante carga regulatoria en sectores críticos como a agricultura, a defensa, a sustentabilidade ou o ámbito dixital.
- O ‘Réxime 28’: Un marco legal único para acabar coa fragmentación normativa. «A idea é que calquera empresa poida acollerse a un réxime común europeo que lle permita escalar o seu negocio por todo o continente sen as barreiras actuais», explicou.
O eurodeputado tamén fixo referencia ao contexto xeopolítico e á política arancelaria de Trump, instando a Galicia a reforzar o seu perfil exterior. “Galicia é unha potencia exportadora e debe seguir séndoo”, afirmou. Vázquez avogou por que a UE recupere a iniciativa comercial para «abrir mercados e dar saída á calidade dos nosos produtos por todo o planeta», contrapoñendo a fortaleza do mercado único ás tentacións proteccionistas.