Malta selecciona a Satlink para desplegar el sistema de gestión pesquera digital más avanzado de Europa

El proyecto incluye la instalación de más de 700 dispositivos de VMS, la integración de nueve sistemas de gestión previamente independientes, la migración de todos los datos pesqueros nacionales, y la formación de más de 1.000 actores del sector.

El Gobierno de Malta ha elegido a la tecnológica española Satlink para diseñar, desarrollar e implementar su nuevo Sistema Integrado de Información Pesquera (FIIS), una plataforma nacional que integrará el 100% de la actividad pesquera del país bajo un único marco de gobernanza digital, y que establece un nuevo referente europeo en gestión pesquera.

Así se anunció durante un evento institucional de alto nivel organizado por las autoridades maltesas, con la participación de la secretaria de Pesca de Malta, Dr. Alicia Bugeja; el ministro de Fondos Europeo, Dr. Stefan Xrinzo, y el presidente de Satlink, Faustino Velasco. Este evento marcó el arranque oficial de un proyecto que transformará la forma en que la actividad pesquera es gestionada, reportada y trazada tanto a nivel nacional como internacional.

Con este nuevo FIIS, Malta avanza hacia un marco digital único y unificado para la gobernanza pesquera, convirtiéndose en el primer país europeo en operar un ecosistema nacional de gestión pesquera completamente integrado, en el que la monitorización, la elaboración de informes científicos, los procesos administrativos, la supervisión del mercado y la participación de los actores del sector funcionan dentro de un sistema coordinado. El FIIS dará soporte a más de 800 embarcaciones comerciales y cerca de 2.000 embarcaciones recreativas, garantizando una cobertura integral de la actividad pesquera del país.

Además, la nueva plataforma integra nueve sistemas gubernamentales previamente independientes, y aúna registros y sistemas de monitoreo de embarcaciones o VMS(Vessel Monitoring System), diarios de pesca electrónicos, herramientas de inspección, sistemas automatizados de pesaje en puerto y ventas (incluido el procesamiento de más de 31.000 notas de venta al año), gestión de subvenciones y ayudas públicas, y la generación automatizada de reportes a la Unión Europea (Fisheries Language for Universal Exchange – FLUX).

Esta integración asegura una visibilidad completa, desde la actividad pesquera hasta el mercado. Como parte de la transición, todos los datos históricos y operativos de los sistemas pesqueros nacionales existentes se migrarán al FIIS, garantizando continuidad y un registro nacional consolidado.

Satlink aporta al proyecto su experiencia como proveedor líder mundial en soluciones de gestión pesquera, con más de 40 gobiernos y autoridades regulatorias de todo el mundo que ya confían en sus tecnologías para apoyar la gestión sostenible de los recursos marinos. Como parte del proyecto, se instalarán más de 700 unidades de localización de embarcaciones (VMS) en la flota maltesa, lo que refuerza así la cobertura nacional y la visibilidad en tiempo real de la actividad pesquera.

Además, el FIIS se desarrolla en alineación con el marco normativo europeo, incluyendo la Política Pesquera Común, las obligaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y los estándares de protección de datos de la UE. La plataforma está diseñada como un sistema seguro, interoperable y preparado para el futuro, capaz de gestionar el 100% de la actividad pesquera nacional bajo un único marco, apoyando la gestión sostenible de los recursos, la consistencia de los flujos de datos y la eficiencia administrativa.

Un nuevo referente en gobernanza pesquera

El proyecto FIIS refleja la estrategia a largo plazo de Malta para reforzar la sostenibilidad, la transparencia y la coordinación de su sector pesquero. Al migrar haciaun sistema nacional unificado, Malta establece un entorno digital compartido para las autoridades, el sector pesquero y los operadores de mercado, donde todos los datos clave de pesca se estructuran, validan y conectan en una única plataforma nacional.

La formación y el desarrollo de capacidades a nivel nacional son parte integral del proyecto. Más de 1.000 actores del ecosistema pesquero (incluidos pescadores, inspectores, personal administrativo y equipos técnicos) recibirán formación práctica impartida por Satlink como parte del proyecto y para garantizar que el sistema se integre plenamente en las operaciones diarias y sea gestionado a nivel nacional a largo plazo.

Según la Dr. Alicia Bugeja, secretaria de Pesca de Malta, “el FIIS no es solo un proyecto de digitalización. Es una reforma nacional para apoyar a nuestros pescadores, proteger nuestros mares y fortalecer la gestión pesquera. Con él, todos los datos y actores del sector estarán conectados en una plataforma segura y accesible en tiempo real. Nuestra visión es clara: herramientas modernas para los pescadores, menos burocracia, mayor sostenibilidad y más respeto por quienes dependen del mar para su sustento”.

El ministro de Fondos Europeos de Malta, Stefan Zrinzo Azzopardi, añadió que la “inversión está dirigida a fortalecer el sector pesquero y a proporcionar nuevas oportunidades para los pescadores”. Por su parte, Bjorn Azzopardi, director general del Departamento de Pesca y Acuicultura, señaló que “transformaremos el funcionamiento de nuestros sistemas digitales. Pasaremos de nueve sistemas diferentes a un nuevo sistema integral. Esto mejorará en gran medida la eficiencia de los datos que utilizamos con los pescadores, y la información que comunicamos a las instituciones europeas”.

Desde Satlink, el proyecto se considera una iniciativa de referencia a nivel europeo. Según Faustino Velasco, presidente de Satlink, “este proyecto refleja un claro compromiso institucional por parte de Malta con una gobernanza pesquera integrada, y estamos orgullosos de la confianza depositada en Satlink para contribuir a esta transformación. El FIIS establece un nuevo estándar sobre cómo los sistemas digitales apoyan a las autoridades y al sector pesquero dentro de un único marco nacional”.