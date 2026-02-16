Os celadores de Urxencias do HULA saen á rúa: Por unha atención digna e medios suficientes

Convocamos a todos os compañeiros e á cidadanía a unha concentración o mércores 18 ás 16:00 horas fronte ao servizo de Urxencias.
Motivos da protesta:
- Falta de persoal: Un cadro de traballadores insuficiente para a demanda real.
- Carencia de medios: Equipamento material obsoleto ou escaso.
- Inacción da Dirección: Tras reiteradas queixas, o HULA segue sen aportar solucións.
Non podemos atender debidamente aos pacientes se non nos dan as ferramentas para facelo. ¡Pola dignidade do noso traballo!