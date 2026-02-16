Os celadores de Urxencias do HULA saen á rúa: Por unha atención digna e medios suficientes

por 21 Noticias

Convocamos a todos os compañeiros e á cidadanía a unha concentración o mércores 18 ás 16:00 horas fronte ao servizo de Urxencias.

Motivos da protesta:

  • Falta de persoal: Un cadro de traballadores insuficiente para a demanda real.
  • Carencia de medios: Equipamento material obsoleto ou escaso.
  • Inacción da Dirección: Tras reiteradas queixas, o HULA segue sen aportar solucións.

Non podemos atender debidamente aos pacientes se non nos dan as ferramentas para facelo. ¡Pola dignidade do noso traballo!

