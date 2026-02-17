Estreia do Ciclo de Fado em Chaves: Quatro Noites de Emoção

O Município promove, de 20 de fevereiro a 1 de março, um Ciclo de Fado em quatro noites de música carregada de sentimento, na Sala Multiusos do Quarteirão Cultural de Chaves, sempre às 21h30.

No dia 20 de fevereiro, sexta-feira, o Grupo de Fado «Canto a Coimbra» apresenta-se com um repertório que une tradição e inovação, través do talento de Tiago Rocha, José Rabaça e Miguel Luís, numa viagem comovedora pela essência da canção de Coimbra.

No sábado, dia 21 de fevereiro, o Grupo de Fados de Coimbra “Trovas e Cantigas”, cujas atuações se centram na Serenata, explorando o amor e a saudade através de um conjunto de temas que une o erudito e o popular, evocando o imaginário estudantil.

Isa de Castro e Francisco Moreira convidam o público a abrandar o ritmo, no dia 27 de fevereiro, sexta-feira, num espetáculo envolvente e sonoridade singular, onde a música revela o que as palavras não conseguem alcançar.

O ciclo encerra no dia 1 de março, domingo, com Ana Margarida e Francisco Moreira no palco, num ritual de sentimentos em que as notas são desabafos e os poema janelas abertas para a essência do fado.

Quatro noites para sentir o fado como nunca, onde o clássico encontra o novo e cada nota mexe com o coração.

A entrada é livre, mas condicionada ao levantamento de bilhetes na Biblioteca Municipal e Postos de Turismo.