Golpe al «Clan de Os Roxitos»: la Guardia Civil desmantela un supermercado de droga en pleno centro de O Grove

El trapicheo a gran escala en el corazón de O Grove ha sufrido un duro revés. En una intervención milimetrada, la Guardia Civil ha descabezado el punto de venta gestionado, presuntamente, por los hermanos apodados «Os Roxitos». Dos rostros sobradamente conocidos por las autoridades locales —de entre 40 y 50 años— que, según la investigación, habían convertido un inmueble de la calle Luís Seoane en un activo mercado de sustancias prohibidas.

La operación, bautizada como RedWhite, no dejó nada al azar. Agentes de O Grove, reforzados por la élite de la USECIC de Pontevedra, el Equipo de Policía Judicial de Cambados y perros especializados del Servicio Canino, reventaron el domicilio tras obtener el visto bueno del Juzgado n.º 3 de Cambados. El resultado del registro describe un auténtico «menú» de estupefacientes:

Cocaína y Heroína: Más de 68 gramos de las sustancias más letales.

Más de 68 gramos de las sustancias más letales. Hachís y Marihuana: Listas para su distribución.

Listas para su distribución. El «laboratorio»: Más de 200 pastillas destinadas, supuestamente, al corte de la droga para multiplicar beneficios.

Más allá de la droga, lo que llamó la atención de los agentes fue el «tesoro» acumulado en la vivienda. Se incautó una ingente cantidad de joyas y objetos de dudosa procedencia que apuntan a que el clan podría aceptar pagos en especies o gestionar material robado. Entre el botín apareció una guitarra que ya ha sido entregada a su legítimo dueño, un detalle que añade un matiz casi novelesco a la operación. Además, se hallaron armas y dinero en efectivo que refuerzan la peligrosidad de la organización.

A pesar de la contundencia del registro, el único detenido —uno de los hermanos— ya ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio. La investigación, que permanece bajo secreto de sumario, mantiene a un segundo hermano investigado y a una tercera persona ajena al vínculo familiar también bajo el radar policial.

La Guardia Civil mantiene el operativo abierto, no descartando que el rastro de las joyas incautadas permita resolver otros delitos contra el patrimonio en la comarca de O Salnés.