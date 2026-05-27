“Galerna” en Ferraz

Jesús Antonio Rodríguez Morilla

Suponemos suficientemente informados a los lectores como para no detallar de nuevo lo leído o escuchado a través de los Medios de Comunicación.

Venimos años clamando contra la corrupción político/dineraria que se adueña de este País como si de efectos multiplicadores de plagas se tratara por los daños que producen.

Artículos como: “Esponsales políticos de un País que arde en corrupción” (mayo 2023) o más recientemente: (abril 2026), ¿Qué tiene o debe ocurrirle a la sociedad para alcanzar distintas políticas? entre otros, vienen clamando hacia un cambio transversal de regeneración política y llegado el caso, hasta una Escuela de Formación para sus miembros como en Francia. Probar no cuesta, aunque algunos lleven en la sangre desde 1840, el clientelismo y la pasividad.

Finalmente, aquellos que leyeron mi último Artículo sobre “Sutilidad Lobbies….”, observarían un subtitular que indicaba: ¿Bomba Racimo Político Plus Ultra? No piensen de la utilización de otras fuentes. No, simplemente lógica deductiva respecto a que algunas Instituciones ofrecen la sensación, como suele mencionarse: “Dejar España como si se tratara de un erial a todos los niveles”.

Y no confiemos en que los supuestos sustitutos cambiarán la situación. Repito NO. Se repitieron similares circunstancias en su presencia gubernamental anterior.

Tendremos como hasta ahora, tener disponibles como hasta ahora las espaldas de la abstención para mostrar nuestro rechazo a este tipo de política.

CONCLUSIÓN.

Como decía un antiguo Político: ¡Fulano, nunca se sabe en brazos de quien vas a dormir esta noche!

Frase, de verdad absoluta. Define a la perfección el pragmatismo extremo, la volatilidad de las alianzas y cómo los enemigos de hoy se convierten en los compañeros de cama de mañana por pura necesidad de supervivencia. En el escenario actual, esa máxima se está cumpliendo de forma milimétrica. Políticos que juraban mantener líneas rojas infranqueables terminan abrazados a sus rivales más encarnizados, demostrando que en el poder no hay amistades eternas, sino intereses temporales