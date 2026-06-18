MÚSICA

Bisonte Blanco publica “Tiempos inciertos”, nuevo adelanto de su próximo trabajo

por
Antía Estrada

La banda madrileña Bisonte Blanco publica este 16 de junio en todas las plataformas digitales su nuevo single, «Tiempos inciertos», una nueva muestra de la evolución sonora del grupo y adelanto de su próximo trabajo de larga duración.

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Musicalmente, «Tiempos inciertos» se mueve entre el rock alternativo, el hard rock y el rock progresivo, incorporando además elementos de corte psicodélico que amplían el universo sonoro de la formación. Entre las referencias que pueden ayudar a situar la propuesta se encuentran nombres como Queens of the Stone Age, Black Sabbath, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Gyoza.

La canción aborda la sensación de encontrarse, a veces sin buscarlo, en lugares extraños y ajenos, enfrentándose a escenarios inesperados que obligan a adaptarse para seguir adelante. «Tiempos inciertos» reflexiona sobre la capacidad de supervivencia cuando el mundo conocido se transforma o se derrumba, convirtiendo la incertidumbre en parte del camino.

La grabación mantiene la esencia del grupo, rock alternativo con mayusculas,  basada en una formación clásica de bajo, guitarra, batería y dos voces, combinando contundencia instrumental y desarrollo atmosférico. La composición corre a cargo de todos los integrantes de la banda, mientras que la producción ha sido realizada por Santi Bringas.

Bisonte Blanco está formado por:

  • Álvaro Díaz del Real – voz
  • Albert Moreno – guitarra
  • Juanjo Rodera – batería
  • Santi Bringas – bajo, coros y producción

En paralelo a estos lanzamientos, la banda continúa desarrollando una gira nacional que durante los últimos meses les ha llevado a actuar en ciudades como Sevilla, Zaragoza, A Coruña , Santiago de Compostela, Gandía o Badajoz además de numerosas fechas en su ciudad natal Madrid, consolidando una propuesta de directo cada vez más sólida y personal.

«Tiempos inciertos» supone un nuevo paso en el camino de una banda que sigue construyendo su identidad entre la contundencia del rock alternativo, la experimentación psicodélica y una marcada vocación de directo.

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