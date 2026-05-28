Desarticulada en Pontevedra una trama millonaria de estafa con vehículos industriales

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Capitalpo”, ha desarticulado en Pontevedra, una trama empresarial dedicada al fraude masivo mediante contratos de arrendamiento de vehículos industriales. Una operación que se salda, por el momento, con dos empresarios detenidos y un tercero investigado. Durante la operación se ha recuperado una importante flota de vehículos valorada en más de 1.500.000 euros.

Esta investigación, ha permitido destapar un complejo entramado societario asentado entre Barcelona, Pontevedra y Vigo, que utilizaba empresas pantalla para obtener vehículos mediante contratos financieros fraudulentos, cuyas cuotas dejaban de abonar mientras continuaban siendo explotados por la empresa.

La investigación comenzó en octubre del pasado año, cuando una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil, interceptó en Sanxenxo (Pontevedra) un vehículo sobre el que pesaba una denuncia por sustracción presentada en Madrid. En los días posteriores se localizaron otros vehículos denunciados en circunstancias similares, entre ellos un vehículo alta gama, varias furgonetas halladas en una nave situada en las afueras de Pontevedra, vinculada a una empresa de construcción con sede en Vigo.

Poco después, en Tui (Pontevedra), se intervino un camión que también figuraba sustraído. Los investigadores comprobaron que detrás de los hechos existía una trama fraudulenta perfectamente organizada.

Durante el primer trimestre de 2026 fueron localizados e intervenidos otros catorce camiones y remolques distribuidos entre Pontevedra y Murcia, elevando el valor total recuperado a más de 1,5 millones de euros.

La investigación reveló la existencia de contratos presuntamente falsificados, firmas que no coincidían con sus titulares reales, domicilios ficticios y cláusulas incumplidas de forma sistemática.

Igualmente, se reveló que las empresas implicadas habrían utilizado sociedades sin actividad real para operar al margen de la legalidad y ocultar el verdadero destino de los vehículos. Además, aparecieron conexiones de estas empresas los casos de quiebra de varias empresas de congelados.

Por tal motivo, la Guardia Civil detuvo en Pontevedra al principal investigado, un empresario vinculado a las sociedades radicadas en Barcelona y Pontevedra. Simultáneamente, en Vigo, fue detenido el representante de la empresa de construcción. Ese mismo día también fue investigado, en Poio (Pontevedra), el administrador de varias de las empresas relacionadas con la trama.

Asimismo, se registró la sede de la empresa constructora ubicada en Vigo y un domicilio de uno de los investigados en la localidad de Pontevedra, donde se intervino abundante documentación física y digital considerada clave para el avance de la investigación.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, con el apoyo del Grupo GIAT del Subsector de Tráfico de Pontevedra. Las diligencias continúan abiertas bajo la dirección del Titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 9 de Barcelona.