El brote de ébola choca con el conflicto y el hambre

Los bombardeos en la República Democrática del Congo impiden rastrear contactos, aislar a los enfermos y ganar la confianza de una población ya diezmada por el hambre y la violencia. La cepa Bundibugyo, para la que no hay vacuna ni tratamiento, ha dejado ya casi 1000 casos sospechosos y 220 muertes. La agencia de la salud de la ONU advierte que «no se puede generar confianza ni aislar a los enfermos mientras caen bombas«.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que el este de la República Democrática del Congo (RDC) se enfrenta a una «catastrófica colisión entre enfermedad y conflicto», ya que un brote de ébola de rápida propagación supera los esfuerzos de contención en una región ya castigada por la violencia armada, el desplazamiento masivo y el hambre aguda.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el brote del virus Ébola Bundibugyo en la provincia de Ituri se está extendiendo en un entorno donde la inseguridad, los ataques a instalaciones sanitarias y los movimientos de población están haciendo «casi imposible» rastrear contactos y aislar casos.

«No podemos generar confianza comunitaria ni aislar a los enfermos mientras caen bombas«, declaró.

La cepa Bundibugyo, identificada por primera vez en Uganda en 2007, no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobados.

Un brote en rápida expansión

La RDC ha notificado casi 1000 casos sospechosos de ébola y más de 220 muertes sospechosas, según cifras de agencias sanitarias y socios, aunque solo una muerte ha sido confirmada por laboratorio. En la vecina Uganda, las autoridades sanitarias han notificado siete casos confirmados vinculados al brote, entre ellos dos trabajadores sanitarios y una muerte confirmada.

El brote, centrado en Ituri, se ha extendido a 11 zonas sanitarias, con casos también notificados en Kivu del Norte, incluidas Butembo y Goma, y en Kivu del Sur, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los responsables sanitarios señalan que el virus se está propagando a través de conglomerados familiares y centros sanitarios, con infecciones vinculadas a los cuidados, reuniones familiares y prácticas funerarias inseguras.

El conflicto socava la respuesta

Los esfuerzos para contener el brote se desarrollan en una de las regiones más volátiles del este de la RDC, donde el acceso humanitario ha estado durante mucho tiempo restringido por un conflicto que involucra a múltiples grupos armados, incluidas las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), las milicias CODECO y el grupo armado M23 respaldado por Ruanda.

Un informe de diciembre de 2025 de la misión de paz de la ONU (MONUSCO) documentó violencia persistente en Ituri y Kivu del Norte, incluidos ataques a aldeas, instalaciones sanitarias y comunidades desplazadas que mataron a cientos de civiles y provocaron desplazamientos masivos.

Hambre y enfermedad convergen

La violencia ha agravado una crisis humanitaria ya grave. Según el último análisis del IPC, el indicador mundial de seguridad alimentaria, cerca de 10 millones de personas en Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tanganyika enfrentan hambre aguda entre enero y junio de 2026. A nivel nacional, unos 26,5 millones de personas en la RDC sufren altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.

«El hambre y la enfermedad son viejas compañeras», declaró Tedros. «Las personas debilitadas por el hambre son mucho más vulnerables a las infecciones».

Infraestructura dañada y falta de acceso

La OMS señaló que el conflicto, las malas condiciones de las carreteras y la inseguridad están limitando el movimiento de la ayuda y el acceso a los servicios sanitarios. «En muchas zonas afectadas, las instalaciones sanitarias no funcionan o lo hacen con graves limitaciones debido a la inseguridad», afirmó Tedros.

Los niños también se están viendo gravemente afectados, no solo por la infección, sino por la interrupción de los servicios de salud, nutrición y educación, advirtió UNICEF. Los niños afectados por brotes de ébola a menudo pierden a sus padres y cuidadores, mientras que el estigma y el miedo pueden dejarles aislados en sus comunidades.

Llamamiento al alto el fuego

La OMS está en el centro de una respuesta de todo el sistema de la ONU, desplegando personal de emergencia, suministros médicos y financiación para ayudar a contener el brote. La agencia también está trabajando con líderes comunitarios en Bunia para generar confianza y contrarrestar la desinformación.

«La confianza de la comunidad es la base de una respuesta de salud pública eficaz», declaró Julienne Ngoundoung Anoko, oficial de participación comunitaria de la OMS desplegada en Bunia. «Sin el apoyo de la comunidad, las medidas de control del brote no pueden tener éxito».

Tedros hizo un llamamiento a un alto el fuego inmediato para permitir que los equipos humanitarios y médicos accedan de forma segura a las comunidades afectadas. «Detener esta transmisión del ébola depende enteramente del acceso humanitario», concluyó.