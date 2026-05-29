La Audiencia de Pontevedra condena a 26 meses de cárcel a un hombre por vender cocaína

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a dos años y dos meses de cárcel a un hombre por vender droga. La sala considera probado que el acusado vendió 0,814 gramos de cocaína a un comprador, en presencia de agentes de la Policía Local, quienes intervinieron la sustancia poco después de la transacción.

A pesar de que el sospechoso negó su implicación y alegó no recordar los hechos, el tribunal entiende que las pruebas presentadas, incluyendo las declaraciones de los agentes, son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Además de la pena de prisión, los magistrados le imponen una multa de 120 euros, como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud de menor entidad. La sentencia es susceptible de recurso de apelación ante el TSXG.