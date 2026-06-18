Díaz Ayuso califica de “cobardía” la actitud de Sánchez ante los casos judiciales que afectan al PSOE

Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de eludir sus responsabilidades políticas y evitar «dar la cara» ante la opinión pública y los medios de comunicación.

Ayuso centró parte de su discurso en la reciente declaración ante el juez del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La presidenta madrileña reprochó a Sánchez su falta de presencia pública en momentos de alta tensión política, asegurando que el presidente «odia someterse al escrutinio de los medios y de las urnas».

«Mientras la actualidad judicial ocupaba el centro del debate, el presidente del Gobierno prefería mantener un perfil bajo, evitando cualquier tipo de rendición de cuentas», señaló Ayuso. La presidenta concluyó su intervención subrayando que esta actitud refleja una falta de transparencia que, a su juicio, caracteriza la actual gestión del Ejecutivo nacional.