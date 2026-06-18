Feijóo insta desde Bruselas a una «hora de la verdad» para el futuro de España ante el bloqueo del Ejecutivo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado hoy a sus socios europeos la crítica situación de parálisis que, a su juicio, atraviesa el Ejecutivo español. En su intervención desde Bruselas, Feijóo ha calificado el momento actual como «la hora de la verdad», exigiendo un cambio de rumbo inmediato frente a lo que ha denominado Feijóo ha sido contundente al describir la situación del gabinete de Pedro Sánchez, al que ha definido como un equipo «asolado por casos de corrupción» y desprovisto de los pilares básicos para gobernar. Según el líder de la oposición, la falta de mayoría parlamentaria, la ausencia de presupuestos generales y la nula capacidad para sacar adelante normativa relevante confirman que la legislatura se encuentra en una situación de «bloqueo estructural».

El líder del PP ha instado a todas las fuerzas políticas y actores sociales a definir su postura ante este escenario: «Esto es la hora de la verdad de los que están a favor de un Gobierno asolado por casos de corrupción… y los que estamos a favor de una España decente. Ahí hay que clarificar y hay que posicionarse».

Feijóo ha reiterado que su propuesta para el país es clara: proceder al cese del actual Ejecutivo para nombrar uno nuevo que tenga como objetivo principal la convocatoria de elecciones generales. Con este mensaje, el líder del Partido Popular busca internacionalizar la necesidad de un relevo en la Moncloa, apelando a la necesidad de recuperar la estabilidad democrática y la confianza en las instituciones españolas.