Jose Faiado dinamiza a los clientes de Os Belens con una oferta especial de 44 kilos de centolla

Jose Faiado ha sorprendido esta mañana con una nueva acción comercial diseñada para celebrar la calidad de la centolla. Bajo el lema «¡A jugar!», el establecimiento de la Avenida de Monelos, Os Beléns, ha puesto a disposición del público 44 kilos de centolla gallega a un precio excepcional de 6 euros la pieza.

Con esta iniciativa, José Faiado no solo busca incentivar la venta, sino también mantener la conexión directa con la clientela habitual, a la que invita a participar activamente en esta jornada de promoción. «Queremos despertar la mañana con la mejor calidad y ofrecer un producto con sabor a mar, a un precio al alcance de todos«, señala Jose desde Casa/Tasca Os Belés, Avenida de Monelos, A Coruña

En línea con su compromiso por la sostenibilidad y la reducción de plásticos, con su habitual buen humor y simpatía, Jose Faiado recuerda a todos los interesados la importancia de traer sus propias bolsas para retirar el producto, una pequeña acción que el establecimiento promueve para minimizar el impacto ambiental en su actividad.

Desde la dirección agradecen la confianza depositada por sus clientes y los invitan a acercarse a sus instalaciones para disfrutar de esta oferta hasta fin de existencias, que ya ven quedando menos kilos.