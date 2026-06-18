Policia Local de Lugo: Agresiones, okupas, consumo de drogas, alcoholemia, orinar en la calle y caminar por el tejado

Los agentes fueron comisionados a un domicilio de la Avenida de Madrid tras recibir aviso de una discusión de pareja, alertados primero por un vecino y después por el servicio del 112. Entrevistadas las partes por separado, la mujer relató que durante la discusión, al coger el teléfono para llamar a la policía, su pareja le propinó un golpe en la mano que hizo caer el terminal al suelo, fracturándolo. El hombre reconoció el hecho. Los agentes procedieron a su detención, siendo debidamente informado de sus derechos. La mujer, a quien se ofreció asistencia sanitaria, que declinó, fue informada de las vías de denuncia disponibles, manifestando que no deseaba interponer ninguna en ese momento.

Una mujer alerta de una agresión por parte de su expareja y es acompañada a su domicilio

Una mujer visiblemente alterada requirió a los agentes manifestando que esa mañana su pareja la había agarrado con fuerza del brazo derecho, y que posteriormente, cuando estaba sentada con una amiga en la vía pública, el hombre había acudido al lugar a increparla y a impedirle marcharse. El agresor abandonó el lugar en motocicleta antes de la llegada de los agentes, sin que pudiera ser localizado en la zona. La mujer refirió haber presentado una denuncia anterior por hechos similares. Los agentes la informaron de los pasos a seguir y la acompañaron hasta su domicilio. Indicó que acudiría a presentar denuncia tras atender un asunto en su trabajo.

Dos agredidos en un establecimiento de la zona de ocio nocturno; el presunto autor es localizado poco después por una patrulla

Dos hombres alertaron a los agentes del Grupo Operativo Nocturno de haber sido atacados sin mediar provocación por un individuo en el interior de un establecimiento de hostelería, que abandonó el lugar en vehículo. Ambos presentaban lesiones superficiales en cara y cuello. Un trabajador del local, testigo de los hechos, explicó que el agresor había salido a raíz de una conversación que los dos afectados mantuvieron con su pareja. El establecimiento cuenta con cámaras de videovigilancia, cuyas grabaciones fueron requeridas para su conservación. Minutos después, indicativo policial localizó el vehículo y se entrevistó con su conductor, que reconoció el altercado pero negó haber agredido a nadie. Los afectados manifestaron su intención de presentar denuncia.

Una mujer entra en una vivienda de la Calle Lavandeira sin autorización de los propietarios

Mientras patrullaban por la Calle Lavandeira, los agentes de Policía de Barrio fueron requeridos por varios viandantes que habían observado cómo una mujer accedía a una vivienda que no era la suya. El copropietario del inmueble se personó en el lugar. Cuando los agentes se entrevistaron con la ocupante, esta reconoció haber entrado esa mañana de forma voluntaria, golpeando la puerta hasta conseguir abrirla sin necesidad de forzar la cerradura, y ser plenamente consciente de que no contaba con autorización de los propietarios. Fue conminada a abandonar el inmueble, lo que hizo sin oponer resistencia. Los propietarios no observaron daños ni objetos sustraídos. Se informó a la mujer de que los hechos podrían constituir un delito de usurpación, y se le ofreció contacto con Servicios Sociales, que rechazó.

Los agentes atienden dos situaciones de posible ocupación de viviendas deshabitadas

En la Avenida de A Coruña, los agentes acudieron ante el aviso de un posible intento de ocupación. La puerta del inmueble se encontraba abierta sin señales de haber sido forzada, y el interior estaba vacío. La vivienda presentaba un aparente estado de abandono. Los agentes aseguraron la puerta de acceso e iniciaron los trámites para advertir a los titulares del inmueble de la necesidad de asegurarlo.

En el Barrio de Xuíz, una propietaria alertó de que un desconocido había acondicionado el interior de un alpendre de su finca para dormir, con tablones a modo de cama elevada, mantas y provisiones de alimentos. No fue localizada ninguna persona en el lugar ni se registraron daños. La propietaria fue informada de que debía contactar de nuevo con los agentes si llegaba a ver a la persona.

Una mujer que caminaba por el tejado de un edificio de la zona centro es identificada

El presidente de una comunidad de vecinos alertó a los agentes de que una mujer estaba caminando por el tejado comunitario trasero del edificio. Identificada la implicada como usuaria de unos apartamentos turísticos, explicó que había accedido al tejado creyendo que formaba parte de una terraza de uso común del establecimiento y que desconocía que su presencia allí constituyera una imprudencia. Se comprometió a no repetirlo. Dado que los agentes no pudieron determinar si el acceso desde los apartamentos cumple la normativa vigente en materia de seguridad, se consideró oportuno trasladar el informe al departamento técnico para su valoración.

Identificado y denunciado un joven que consumía drogas en el interior de un local de máquinas recreativas infantiles durante el desfile de los Actos del Antiguo Reino de Galicia

Con motivo del servicio especial de vigilancia y acompañamiento de la comitiva de los Actos del Antiguo Reino de Galicia, una viandante alertó a los agentes de que dos jóvenes se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes en el interior de un local de máquinas recreativas infantiles de la Plaza Campo Castillo, que se hallaba abierto al público.

Personados en el lugar, los agentes comprobaron los hechos y requirieron a los dos jóvenes para que abandonaran el establecimiento. Uno de ellos adoptó desde el primer momento una actitud desafiante y no atendió ninguna de las indicaciones de los efectivos. Cuando la comitiva oficial se aproximaba al lugar, el joven intentó interponerse en su paso, siendo necesario que los agentes lo sujetaran físicamente para evitar que entorpeciera el desfile.

Una vez que la comitiva había pasado, fue requerido para que se identificara a efectos de tramitar la denuncia por desobediencia, manifestando no portar documentación. Durante el registro corporal superficial practicado a continuación se le intervino una sustancia de color marrón con fuerte olor a hachís. Fue trasladado a dependencias policiales para su identificación. Los agentes destacaron como circunstancia agravante el hecho de que el consumo se estaba produciendo en un establecimiento de entretenimiento infantil, abierto al público y con presencia potencial de menores.

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y CONVIVENCIA CÍVICA

La Policía Local formula denuncias por locales con las puertas abiertas e interviene en dos casos de micción en la vía pública

En el transcurso del servicio nocturno, durante la patrulla preventiva a pie, en el marco de control de establecimientos de ocio nocturno, los agentes confeccionaron acta – denuncia a dos locales del centro de la ciudad por desarrollar su actividad con las puertas abiertas, incumpliendo la normativa municipal que regula las condiciones de ejercicio de la actividad en horario nocturno, al transmitir al exterior el ruido y la música del interior del local.

En el mismo contexto de la actividad de ocio nocturno, los agentes sorprendieron a dos personas orinando en la vía pública en la zona centro. Ambos casos fueron objeto de la correspondiente denuncia.

SEGURIDAD VIAL

Cinco nuevas intervenciones por alcoholemia, un ciclomotor sin habilitación y un vehículo retirado por la grúa por acumular tres infracciones graves

La jornada volvió a deparar una actividad intensa en materia de control vial, con cinco intervenciones por conducción bajo los efectos del alcohol, un ciclomotor cuyo conductor carecía de la habilitación administrativa correspondiente y un vehículo retirado por la grúa municipal al acumular tres infracciones graves simultáneas.

El caso de mayor gravedad se registró en la Rúa Montero Ríos, donde los agentes observaron a un turismo que describía una maniobra antirreglamentaria: detuvo la marcha, dio marcha atrás e impactó contra un elemento de balizamiento de obra con la aparente intención de cambiar de sentido. Al contactar con el conductor, este justificó la maniobra creyendo que la vía estaba cortada, pese a que existía un carril perfectamente señalizado y delimitado. Presentaba habla pastosa, ojos brillantes y pupilas dilatadas. Las pruebas de alcoholemia arrojaron 0,67 mg/l en ambas mediciones, tras aplicar el margen de error, superando finalmente el umbral delictivo, por lo que se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

En el filtro de seguridad vial realizado en la confluencia de la Rúa Serra de Outes con la Rúa da Saúde, un conductor arrojó resultado positivo de 0,67 y 0,62 mg/l, nivel. En otro filtro en la misma zona, un segundo conductor, en este caso novel, arrojó 0,27 y 0,26 mg/l aplicados los márgenes de error, quedando en nivel administrativo; su vehículo fue inmovilizado.

En la Plaza Fonte dos Ranchos, los agentes detectaron un turismo que carecía de seguro en vigor y tenía la inspección técnica con resultado desfavorable desde hacía más de dos meses. Al someter al conductor a las pruebas de alcoholemia, arrojó 0,42 y 0,37 mg/l. El vehículo fue inmovilizado y retirado por la grúa municipal al depósito, acumulando tres denuncias simultáneas.

En la Calle Río Narla, una patrulla interceptó a un conductor de ciclomotor que al parecer carecía de la autorización administrativa para conducir, iniciándose las diligencias correspondientes para su averiguación.

Fotografía: Archivo