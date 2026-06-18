Roger Fariñas Montano firma sus libros en la Festa dos Libros 2026 de Pontevedra

El escritor, dramaturgo y poeta Roger Fariñas Montano participará en la Festa dos Libros 2026 con una firma de ejemplares el domingo 5 de julio, a las 13.00 horas, en el stand de Libraría Escolma, en la Praza da Ferraría de Pontevedra.

Durante el encuentro, el autor presentará y firmará ejemplares de Colapso —publicado por Páramo—, así como de Tragedias insulares y La piel rasgada, ambos editados por Cuadranta Editorial.

En Tragedias insulares, Fariñas Montano reúne una trilogía teatral formada por Morbo, Colapso y Tragedia de una mujer estéril. La obra sitúa a Cuba como escenario vital y simbólico, atravesado por personajes que sobreviven al límite en medio de realidades distópicas, conflictos sociales y fracturas íntimas que terminan proyectándose en lo público.

Por su parte, La piel rasgada se adentra en el territorio poético a través de 36 elegías caóticas, poemas marcados por una clave erótica y por una mirada hacia la fragilidad humana. El libro plantea la poesía como una piel expuesta, herida y transformada por la experiencia.

Nacido en Sancti Spíritus, Cuba, en 1989, Roger Fariñas Montano es crítico, dramaturgo y director escénico. Ha estado vinculado a agrupaciones teatrales de Cuba y España, y su obra transita entre la dramaturgia, la poesía, la memoria, la insularidad y las tensiones de la identidad.

La firma tendrá lugar en el marco de la Festa dos Libros, que se celebrará en Pontevedra del 3 al 5 de julio, consolidando la Praza da Ferraría como punto de encuentro entre autores, librerías y lectores.