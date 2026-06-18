UCIN Galicia lleva al Congreso Nacional la defensa del rural y acelera su preparación para las elecciones de 2027

José Luis Calo participará este fin de semana en el V Congreso Nacional de UCIN, donde trasladará las principales reivindicaciones de Galicia y presentará la estrategia de crecimiento territorial de la formación

La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Galicia participará este fin de semana en el V Congreso Nacional de la organización, que se celebrará en la localidad valenciana de Oliva bajo el lema “El momento es ahora. Municipalistas”, una cita que reunirá a representantes de toda España para definir la hoja de ruta política de la formación de cara a los próximos años.

La delegación gallega estará encabezada por su coordinador autonómico, José Luis Calo, quien aprovechará el encuentro para trasladar a la dirección nacional las principales preocupaciones de la ciudadanía gallega, con especial atención a la situación de la sanidad pública y al desequilibrio territorial que afecta a numerosas comarcas del interior.

Defensa de la sanidad pública y del rural gallego

Entre las prioridades que UCIN Galicia llevará al congreso destaca la necesidad de reforzar la Atención Primaria y garantizar la continuidad de los servicios sanitarios en el rural. La formación considera imprescindible poner fin a los recortes y a la pérdida progresiva de recursos en los centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC), una situación que, según denuncian, agrava la desigualdad entre territorios.

La organización defenderá además la puesta en marcha de medidas estructurales que permitan atraer y retener profesionales sanitarios, así como un reparto más equilibrado de los recursos públicos para evitar que la calidad de los servicios dependa del lugar de residencia de los ciudadanos.

Consolidación territorial y mirada puesta en 2027

El Congreso Nacional servirá también para evaluar el crecimiento experimentado por UCIN en Galicia durante los últimos años. La formación asegura haber reforzado su

presencia en las cuatro provincias mediante la creación de nuevas coordinadoras locales y comarcales, consolidando una estructura que aspira a competir con fuerza en las elecciones municipales de 2027.

Desde la dirección gallega se subraya que el objetivo es ofrecer una alternativa basada en la gestión cercana, la independencia política y la defensa de los intereses vecinales, alejándose de las dinámicas de los grandes partidos tradicionales.

Objetivo: presencia municipal y representación autonómica

UCIN Galicia considera que el fortalecimiento de su implantación local será clave para construir un proyecto político sólido con proyección autonómica. La formación trabaja ya con la vista puesta en lograr representación institucional en los ayuntamientos gallegos y avanzar hacia un objetivo más ambicioso: conseguir por primera vez presencia propia en el Parlamento de Galicia.

Antes de su participación en el congreso, José Luis Calo destacó la importancia de este encuentro para el futuro de la organización: «Llegamos a este Congreso Nacional con la experiencia adquirida durante años de trabajo en contacto directo con los vecinos y con la convicción de que Galicia necesita una política más próxima, más eficaz y centrada en las personas. Nuestro compromiso es seguir creciendo desde los municipios para construir una alternativa independiente capaz de representar a los gallegos en todas las instituciones».