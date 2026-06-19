Marta Tchai transforma la melancolía en celebración en el videoclip de “Azul Cian”

La artista extremeña presenta una pieza audiovisual rodada en las calles del centro de Madrid que convierte la melancolía en celebración y reivindica la ciudad como escenario emocional de sus canciones.

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Marta Tchai publica el videoclip de «Azul Cian», una de las canciones más representativas de su último trabajo, Memoria Infinita. El tema abre el álbum y funciona como una puerta de entrada perfecta a un universo creativo marcado por la introspección, la memoria y la búsqueda de nuevas formas de narrarse a sí misma.

Producida por Edu Baos (León Benavente), «Azul Cian» destaca por su carácter luminoso y elegante. Bajo una apariencia ligera y casi festiva, la canción esconde una reflexión sobre las expectativas, las relaciones y las pequeñas decepciones cotidianas que acompañan la vida en la gran ciudad.

La frase con la que arranca la canción, «Qué destino el mío, tal vez esta vez sí me lo tenga merecido», podría remitir a un imaginario fatalista, pero el tratamiento musical transforma completamente su significado. Edu Baos vistió la composición con una producción que recuerda a un cabaret contemporáneo, permitiendo que la ironía y el humor convivieran con la nostalgia presente en la letra.

El videoclip, ideado por Andrea Noceda, muestra a una Marta Tchai despreocupada y juguetona recorriendo las calles del centro de Madrid. A través de una puesta en escena sencilla y evocadora, la artista dialoga con una ciudad que ha sido escenario de innumerables historias personales, encuentros fugaces y promesas incumplidas.

El paraguas azul que acompaña a la protagonista durante todo el recorrido se convierte en el símbolo central de la pieza: un refugio frente a la desilusión y una herramienta para conservar la identidad propia en medio del ruido y la velocidad de la ciudad.

Sobre el proceso creativo de la canción, Marta Tchai explica:

«La canción original que le envié a Edu Baos a eléctrica y voz era muy deprimente, ‘para cortarse las venas’, como me dijo él. Decidió llevarla hacia otro lugar y darle un giro radical. La letra y la melodía eran las mismas, pero los arreglos me obligaban a cantarla desde un sitio nuevo, sin drama, como riéndome de todo. Esa ambigüedad es precisamente lo que más me gusta de la canción.»

La artista también destaca la conexión emocional del videoclip con la ciudad en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria:

«Lo que más me gusta del resultado es que refleja mi amor por Madrid, en cuyo centro he vivido más de dos décadas, y que logra plasmar ese aire romántico y festivo que tiene la canción.»

SOBRE MARTA TCHAI Y “MEMORIA INFINITA”

Publicado por Balaunka en 2025, Memoria Infinita es el séptimo álbum de estudio de Marta Tchai y uno de los trabajos más personales de toda su carrera.

A lo largo de diez canciones, la artista explora conceptos como el autoboicot, la repetición de errores y la memoria emocional, construyendo un disco donde el pop, la electrónica y la canción de autor conviven con naturalidad. En su producción participan Edu Baos, Sergio Salvi y Paco Loco, aportando diferentes perspectivas sonoras a una obra unificada por la voz, la personalidad y la honestidad de Marta Tchai.

Nacida en Madrid y de origen extremeño, Marta Tchai ha desarrollado una trayectoria artística singular que abarca la música, la interpretación y la danza. Tras una discografía consolidada y una evolución constante a lo largo de más de una década, Memoria Infinita supone una nueva muestra de su capacidad para convertir experiencias personales en canciones universales.