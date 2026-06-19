O Concello de Lugo finaliza a modernización da rúa Picasso cun investimento de máis de 60.000 euros

O Concello de Lugo vén de recepcionar formalmente as obras de mellora realizadas na rúa Picasso, unha intervención estratéxica coa que se busca optimizar a calidade de vida nesta zona da cidade. O proxecto, cuxa execución se iniciou durante o anterior mandato municipal, culmina agora cunha transformación integral do espazo urbano.
A actuación contou cun investimento superior aos 60.000 euros, destinados integramente a dotar á rúa de servizos máis eficientes e modernos. Entre os traballos realizados destacan a renovación completa do pavimento, a posta a punto das zonas verdes existentes e a modernización da iluminación pública, o que permite aumentar a seguridade e a estética da contorna.
Compromiso coa calidade urbana Desde o Goberno local destacouse que esta recepción é un paso máis no compromiso municipal coa conservación e a modernización dos espazos públicos. Segundo fontes municipais, esta obra non é un feito illado, senón parte dunha planificación continua para renovar as infraestruturas da cidade.
“O noso obxectivo é seguir impulsando actuacións de mellora que repercutan directamente na contorna dos nosos veciños e veciñas. Non só buscamos mellorar a imaxe, senón incrementar a accesibilidade e garantir servizos públicos de calidade que fagan de Lugo unha cidade máis cómoda e habitable”, sinalaron desde o executivo local.
O Concello de Lugo confirma que manterá esta liña de traballo para abordar novas actuacións na contorna, consolidando o seu compromiso coa mellora da rede viaria e os espazos de convivencia na cidade.