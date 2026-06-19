Óscar López: “El dinero destinado a la sanidad pública se ha desviado para financiar la vida de Ayuso y su pareja”

El dirigente socialista Óscar López ha arremetido duramente contra la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola directamente de haber utilizado recursos públicos que debían estar destinados a la sanidad madrileña para sufragar gastos personales de su entorno más cercano.

López ha sido tajante al afirmar que existe una verdad evidente que pretende ser silenciada por el aparato de comunicación de la presidenta. “El dinero que tendría que haberse destinado a la sanidad pública ha ido a financiar la vida padre de Ayuso y su pareja”, ha declarado, denunciando una gestión que considera indigna y alejada del interés general.

Para Óscar López, el entorno de la presidenta está ejecutando una estrategia deliberada para intentar tapar lo que define como una “verdad incómoda”. En este sentido, ha denunciado que, para mantener el control y evitar que las irregularidades salgan a la luz, el equipo de Ayuso no está dudando en atacar a todas las voces críticas.

“Ni Miguel Ángel Rodríguez ni nadie pueden tapar esta verdad tan incómoda, aunque se carguen a Casado, al Fiscal General o a cualquiera que se atreva a oponerse”, ha sentenciado. Según el dirigente, este patrón de comportamiento demuestra un uso instrumental de las instituciones y una falta total de escrúpulos frente a la rendición de cuentas.

Finalmente, López ha exigido transparencia absoluta y ha reiterado que la ciudadanía no puede permitir que los fondos públicos sean empleados con fines espurios mientras los servicios básicos, como la sanidad, sufren las consecuencias de esta mala praxis.