Paula Redruello ‘Redru’, deportivista hasta 2028

El Deportivo ABANCA seguirá contando con una de las jóvenes futbolistas con mayor proyección del panorama nacional. Paula Redruello Fernández «Redru» (Oviedo, 21 de enero de 2007) ha renovado su contrato con el RC Deportivo hasta junio de 2028, con posibilidad de ampliación, reforzando así su vínculo con el Club para las próximas temporadas.

A pesar de su juventud, Redru ha demostrado esta campaña una madurez y una personalidad que le han permitido competir al máximo nivel. La centrocampista participó en 14 encuentros de Liga F confirmando su capacidad para aportar en la máxima categoría del fútbol español.

Al mismo tiempo, continuó siendo una pieza fundamental en el Deportivo ABANCA B. Con el filial disputó 14 partidos, todos ellos como titular, contribuyendo de manera decisiva a lograr el objetivo de la permanencia en Segunda Federación.

Su trayectoria ha estado marcada por una evolución constante. Formada en el CD Mosconia, dio el salto a las categorías inferiores del Sporting de Gijón en 2018. Con apenas 15 años ya debutó tanto en Primera Nacional como en Reto Iberdrola, iniciando un crecimiento que la llevó a convertirse en una de las protagonistas del ascenso del conjunto asturiano a Segunda RFEF en la temporada 2022-23.

Ese talento también le ha abierto las puertas de la selección española, con la que ha sido internacional en las categorías sub-16, sub-17 y sub-19.

La renovación de Redru supone una apuesta por el presente y por el futuro. Una futbolista joven, ambiciosa y con un enorme margen de crecimiento que seguirá desarrollándose en un entorno que cree firmemente en sus capacidades.