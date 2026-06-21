Diana Morant defiende la inocencia de Begoña Gómez y denuncia una “persecución política” judicial

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado, en referencia al procedimiento judicial contra Begoña Gómez, que el auto del juez Peinado “constata que desde el principio esta causa ha sido una causa política contra una persona inocente”.

Diana Morant ha denunciado que las medidas cautelares son “absolutamente desproporcionadas y no tienen ninguna justificación jurídica”. En este sentido, ha señalado que el juez Peinado “quiere atacar al Gobierno de España” y “lo hace a través de la mujer del presidente para llevarse por delante al presidente del Gobierno”.

La ministra ha advertido de que esta actuación no solo afecta a la esposa del presidente, sino también al prestigio de instituciones del Estado, “se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional”.

En este contexto, ha calificado de “inaudito” que se justifiquen medidas cautelares insinuando que la propia Policía Nacional pudiera facilitar que Begoña Gómez, o cualquier otra persona, se escapase de la justicia. “Reiteramos que la señora Begoña Gómez es una persona inocente que ha sido perseguida, que ha sido, desde luego, vilipendiada, que se le ha acusado de todo sin ninguna prueba”, ha subrayado.

La secretaria general del PSPV-PSOE también ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de que, en su visita a la Comunitat Valenciana, haya situado como principal preocupación “la supuesta persecución al Partido Popular” y no a las víctimas de la DANA, además de seguir protegiendo a Carlos Mazón.

La ministra también se ha referido al escándalo de las viviendas públicas y ha denunciado el reparto de “140 viviendas de lujo con dinero público”. “Barcala tendría que haber dimitido y haber devuelto las viviendas”, ha asegurado y para finalizar, ha defendido que Alicante necesita “desprenderse por fin del Partido Popular y de su forma de gobernar”.