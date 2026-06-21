Fallece un bañista en la playa de Doniños tras sufrir dificultades en el agua

Un hombre ha fallecido esta tarde en la playa de Doniños, en Ferrol. El suceso se produjo sobre las 17:40 horas, cuando un familiar contactó con el 112 Galicia para solicitar ayuda, informando de que el bañista presentaba serias dificultades mientras nadaba en una zona rocosa.

Tras el aviso, se activó un amplio dispositivo de emergencia coordinado por el 112, en el que participaron efectivos de Urgencias Sanitarias, Salvamento Marítimo, Guardacostas de Galicia, Bomberos de Ferrol, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.

Finalmente, fue una embarcación del Servicio de Guardacostas la que logró rescatar al hombre y trasladarlo hasta el muelle de Curuxeiras. A pesar de la rápida intervención y del despliegue de una UVI móvil en el puerto, el personal sanitario solo pudo certificar su fallecimiento.